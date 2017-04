Télévision

CONSERVATION On prend les mêmes et on recommence...

Vanessa Burggraf, samedi 27 août sur France 2 - France 2 capture d'écran

20 Minutes avec AFP

Il les garde. Ce samedi 15 avril, à l’occasion de son émission spécial On n’est pas couché dans laquelle les anciens chroniqueurs de l’émission (Eric Zemmour, Eric Naulleau, Natacha Polony…) faisaient leur retour, Laurent Ruquier a tenu à clarifier l’avenir de Yann Moix et Vanessa Burggraf en annonçant leur reconduction à ses côtés pour la saison prochaine. « Déjà onze saisons pour On n’est pas couché. Si nous sommes encore là l’an prochain, il y aura une douzième saison et ce sera - et ça fera taire toutes les rumeurs - avec Vanessa Burggraf et Yann Moix, c’est certain. »

Hier soir dans #ONPC, "les anciens" étaient de retour pour un décryptage de la campagne de chaque candidat, vidéos: https://t.co/Ya1ekKR7J1 pic.twitter.com/cfolnphzM3 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) April 16, 2017

Une troisième saison pour Yann Moix

Depuis plusieurs semaines, plusieurs médias annonçaient le départ de Vanessa Burggraf à l’issue de cette saison, avançant même déjà plusieurs noms de ses successeurs potentiels. La journaliste était arrivée dans l’émission de Laurent Ruquier en septembre dernier pour remplacer Léa Salamé. De son côté, Yann Moix entamera, lui, sa troisième saison à la rentrée prochaine.

