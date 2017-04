Télévision

NOUVEAUTE Les battles commencent ce soir dans «The Voice» et la nouvelle règle inédite devrait créer bien des surprises...

M Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny sont les coachs de la saison 6 de «The Voice». - Laurent Vu / Shine / TF1 / Bureau233

C.B.

Voici venue l’heure des battles dans The Voice, et avec elle, celles des surprises. Car cette année, et pour la première fois, ces duels entre chanteurs intègrent une nouvelle règle : celle du vol de talent permanent. Hein ? 20 Minutes vous explique tout.

Autant de vols que les coachs le souhaitent

Jusqu’à présent, un coach ne pouvait récupérer un talent éliminé par une autre équipe qu’une seule fois. Désormais, Zazie, Florent Pagny, Mika et M.Pokora auront la possibilité de buzzer autant de fois qu’ils veulent pour récupérer un chanteur qu’ils auront jugé meilleur dans leur équipe. Mais attention, à la fin, ils ne conserveront qu’un seul talent volé.

Mais ça ne s’arrête pas là. En coulisses, les talents volés prendront place sur quatre sièges attribués à chacune des équipes. Leur objectif : rester sur le siège jusqu’à la dernière battle pour atteindre l’Epreuve Ultime.

Plus de suspense

« C’est plus équitable », a déclaré Ann-Shirley à nos confrères du Figaro. La chanteuse qui dispute une battle ce soir au sein de l’équipe de M. Pokora a ajouté : « C’est cool pour nous, car il y a toujours une chance, quel que soit l’ordre de passage, d’être repêché en tant que talent volé si on n’est pas retenu à l’issue de la battle, alors qu’avant il n’y avait plus de places pour ceux qui passaient lors des dernières sessions. »

En clair, cette nouvelle règle va permettre aux coachs de The Voice d’avoir vraiment la meilleure équipe possible et de maintenir le suspense jusqu’à la dernière minute grâce à de fines stratégies.

