TELEVISION Face à «The Wall» et à «N'oubliez pas les paroles», les émissions politiques reculent en access prime time...

La politique plomberait-elle les audiences d’émissions pourtant populaires ? C’est ce qu’il semble au regard des résultats de ces derniers jours. TPMP qui repasse devant Quotidien sur la TNT, ou encore les jeux en augmentation d’audience devant C à vous sur les grandes chaînes en sont les principaux signes.

Succès pour « The Wall, face au mur »

Jeudi, TF1 était en tête des audiences avec The Wall, face au mur, produit par Endemol et animé par Christophe Dechavanne. Le jeu a réuni 2,94 millions de téléspectateurs, soit 19,1 % de part d’audience, faible entre 19 heures et 19 h 45, selon Médiamétrie. N’oubliez pas les paroles, animé par Nagui, a rassemblé 2,74 millions de chanteurs (16,9 % du public global), au plus haut depuis le 25 janvier.

France 5 a diffusé un nouveau numéro inédit de C à vous, présenté par Anne-Sophie Lapix. Il a réuni e hier à 856.000 convives (5,6 % de part d’audience), en hausse, de 19 heures à 19 h 50.

« TPMP » devant « Quotidien »

Sur C8, Baba a réuni 1,42 million de fanzouzes devant TPMP, soit 6,4 % des individus de quatre ans et plus, en hausse, de 20 h 10 à 21 h 12. Alors que TMC proposait un nouveau numéro inédit de Quotidien, suivie par seulement 1,08 million de téléspectateurs, soit 5,1 % de l’ensemble du public.

