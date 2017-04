Télévision

TELEVISION Que ce soit dans des émissions spéciales ou des chroniques, la présidentielle s’invite aussi dans les programmes de divertissement…

Elie Semoun incarne un candidat à l'élection présidentielle dans La presque soirée présidentielle. - Charlotte JOLLY DE ROSNAY/W9

Bryan Faham

Un autre regard sur la présidentielle. L’humoriste Elie Semoun ; se mettra dans la peau d’un candidat à l’élection présidentielle, Lionel Navire du fictif Parti radical centriste modéré, dans La presque soirée présidentielle dimanche à 22h35 sur W9. Dans l’émission produite par Golden Moustache, son personnage rassemble tous les travers reprochés à la politique. En revanche, aucun vrai candidat à l’élection n’est mentionné. La chaîne s’évite ainsi les contraintes liées au temps de paroles.

D’autres émissions de divertissement se sont intéressées à l’élection, on vous montre comment.

Touche pas à mon poste : des sondages du public et un candidat invité

L’émission présentée par Cyril Hanouna sur C8 s’est lancée dans des sondages avec 178 personnes, en majorité âgées de moins de 35 ans, qui se rendent dans des isoloirs et votent comme elles l’auraient fait le jour de l’élection. Ce panel a aligné un trio de tête différent de celui des instituts de sondages, trois soirs de suite : Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen.

Le talk-show a aussi réalisé un coup inattendu en recevant le candidat à l’élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan qui avait quitté le plateau du 20 heures de TF1. Une seule personnalité politique était venue sur le plateau de Touche pas à mon poste auparavant : Jean-Luc Mélenchon en 2013. Comme le rappelle Non-stop zapping, il avait expliqué avoir « observé que les émissions de divertissement avaient souvent une manière de traiter les invités politiques plus respectueuse que les émissions politiques. »

OFNI, l’info retournée : chroniques et émissions spéciale

Bertrand Chameroy a présenté une émission spéciale d’OFNI : l’info retournée devenue Les OFNI Awards de la présidentielle lors d’un prime sur W9. Avec son équipe, il a remis plusieurs prix comme « l’Award du politique qui a tellement d’espoir qu’on n’ose pas lui dire mais c’est fini monsieur… » Aucun candidat n’est venu en plateau ce soir-là mais W9 a multiplié les montages cocasses, les micros-trottoirs du type « qu’en pensent les touristes ? » et des parodies, avec Bertrand Chameroy notamment.

En temps normal, OFNI s’intéresse à la campagne présidentielle dans Le bilan de la semaine du chroniqueur Willy Rovelli, et dans le parodique Zapping de la présidentielle.

Quotidien : pastilles humoristiques

Le cas de Quotidien est particulier, c’est une émission d’infotainment. L’équipe menée par Yann Barthès aborde la campagne de façon très sérieuse, elle a reçu plusieurs candidats pour des interviews en plateau et diffuse régulièrement des reportages de ses journalistes politiques.

Mais la présidentielle est aussi présentée avec humour dans plusieurs pastilles. C’est le cas du Morning Glory qui s’intéresse aux passages des candidats et de leurs soutiens dans les matinales en radio et en télé. C’est aussi le cas des 4Q, qui pointe un détail anecdotique, de La Revue de presse de Vincent Dedienne qui pose un regard très décalé sur des articles de presse, ou encore de La story d’Eric et Quentin qui a une approche parodique.

