RESEAU SOCIAL Ce vendredi, le médecin et animateur, déplore que le site de microblogging « ne remplit plus son rôle de lien » avec le public…

Le médecin et animateur Michel Cymès. - Nathalie Guyon / FTV

Les trolls et autres haineux anonymes ont eu raison de sa patience. Michel Cymès annonce ce vendredi qu’il ferme son compte Twitter. Dans un ultime tweet, le médecin et animateur télé, raconte qu’il s’était inscrit sur le site de microblogging en août 2011 pour « dialoguer » avec ses abonnés.

Tweet de Michel Cymès - Capture d'écran

Ce réseau social lui permettait de « passer la barrière de la caméra, de la radio, des livres, et avoir un contact direct ». « Twitter était aussi un outil utile pour communiquer et ne pas laisser les autres le faire à ma place », ajoute-t-il.

« Un déversoir permettant à ceux qui n'ont que de la haine à proposer de s'exprimer »

Et de poursuivre : « Malheureusement, le réseau social est devenu aujourd’hui (…) un déversoir permettant à ceux qui n’ont que de la haine ou de l’agressivité à proposer de s’exprimer ». Michel Cymès a souvent enfreint la règle d’or du site, « Don’t feed the troll » (« Ne donne pas de grain à moudre aux haineux »), en répondant à certains de ces messages hostiles. « Tout cela est non seulement très chronophage mais surtout, surtout, ces twittopollueurs me privent de ce fameux contact avec vous, explique-t-il à ses followers. Ils m’obligent à passer par leurs tweets avant de vous atteindre, et je passe à côté de nombre de vos messages sympathiques. » Diagnostic : « Twitter ne remplit plus, à mes yeux, ce rôle de lien entre vous et moi ». D’où la décision de fermer son compte.

Début avril, Michel Cymès avait notamment été au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux pour son livre éducatif Quand ça va, quand ça va pas, destiné à expliquer le corps et ses mécanismes aux jeunes enfants. Un collectif de parents s’était indigné de la différence de traitement entre les organes génitaux féminin et masculin dans cet ouvrage.

« Des seaux de pourris »

Celui qui a été élu « animateur préféré des Français » est loin d’être la seule personnalité à exprimer son désamour avec les dérives de Twitter. L’été dernier, l’actrice américaine Leslie Jones, ciblé par des messages insultants, racistes et misogynes, avait fermé son compte avant de le rouvrir quelques semaines plus tard, une fois la tempête passée. Ce vendredi, Cécile Duflot a quant à elle écrit : « Twitter, je te jure que je ne veux pas te quitter mais le premier degré rabat joie de tes néomilitants numériques qui se la pètent me déprime… ». L'écologiste s'agace de devoir « se farcir des seaux de pourris pour guetter les perles ».

Tu vois Twitter je ne suis pas la seule à trouve duraille de continuer avec toi (= se farcir des sceaux de pourri pour guetter les perles) https://t.co/1BNnywZuPl — Cécile Duflot (@CecileDuflot) April 14, 2017

