Les acteurs Gillian Anderson et David Duchovny à la Wizard World Comic Convention - WENN

20 Minutes avec agences

Les fans de X-Files vont être ravis, ils vont à nouveau retrouver David Duchovny et Gillian Anderson dans leurs mythiques personnages de Fox Mulder et Dana Scully. Les deux acteurs, comme le rapporte Deadline, ont accepté d’enregistrer le livre audio The X-Files : Cold Cases, produit par Audible Original. D’autres personnages mythiques de la série seront également présents pour ce projet.

Le livre est basé sur les romans graphiques de Joe Harris, mais la direction créative a été confiée à Chris Carter, le créateur de la série originale. L’adaptation audio est signée, elle, Dirk Maggs.

Entre le film et la mini-série

Les événements du livre audio arrivent après ce qu’il s’est passé dans le film X-Files : Régénération, sorti en 2008, également réalisé par Chris Carter. Il dévoile ainsi certaines raisons qui ont poussé Fox Mulder et Dana Scully à revenir sur le devant de la scène pour la mini-saison qui a été diffusée l’année dernière.

Cette mini-série a été un tel succès que la chaîne Fox plancherait sur une nouvelle saison. Pour l’instant aucun détail n’a fuité. Le livre audio sera disponible dès le 18 juillet.

