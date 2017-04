Télévision

Donald Sutherland vient d’être annoncé par Variety au casting de Trust, la série FX en 10 épisodes pour laquelle Danny Boyle assurera la réalisation et la production exécutive.

Donald Sutherland to star as J. Paul Getty in FX's Danny Boyle anthology ‘Trust' https://t.co/qt401oUVJq pic.twitter.com/KLoDBY2Our — Hollywood Reporter (@THR) April 13, 2017

Elle racontera l’histoire du petit-fils de J. Paul Getty (Donald Sutherland), John Paul Getty III, enlevé à Rome en 1973 par la mafia. Le jeune homme a vécu un véritable cauchemar, allant même jusqu’à se faire découper l’oreille. J. Paul Getty, réputé pour sa pingrerie, avait fini par accepter de payer une rançon, qui avait conduit à la libération de John Paul Getty III.

Un rôle sur-mesure

Personnage mystérieux autant que controversé, J. Paul Getty offre à Donald Sutherland un défi de taille, mais qu’il devrait relever haut la main. L’acteur s’est illustré aussi bien dans des classiques comme Les Douze Salopards ou M*A*S*H que des blockbusters, puisqu’il jouait plus récemment le président Coriolanus Snow dans la saga Hunger Games.

Versatile et audacieux, il a également remporté un Emmy Award et un Golden Globe grâce à ses performances sur le petit écran, respectivement pour Citizen X et Path to War, deux productions HBO.

