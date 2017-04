Télévision

COME-BACK Plusieurs anciens chroniqueurs reviennent pour une émission spéciale sur France 2…

Le polémiste Eric Zemmour - BALTEL/SIPA

B.F.

Il va y avoir du monde. Les anciens chroniqueurs et polémistes d’On n’est pas couché reviennent tous sur le plateau de Laurent Ruquier, samedi 15 avril, à l’occasion d’une émission exceptionnelle une semaine avant le premier tour de l’élection présidentielle.

Les chroniqueurs actuels, Yann Moix et Vanessa Burggraf vont échanger pendant une heure avec leurs prédécesseurs, Eric Zemmour, Eric Naulleau, Audrey Pulvar, Natacha Polony, Aymeric Caron et Léa Salamé.

>> A lire aussi : Présidentielle 2017. Philippe Poutou (NPA) parodie «On n’est pas couché» dans son clip de campagne

Des personnalités bien trempées

Ce n’est pas la première fois que les anciens reviennent dans le talk-show de France 2, mais ces retrouvailles gardent un caractère exceptionnel. On sait par exemple qu’Eric Naulleau et Aymeric Caron ne partiront pas en vacances ensemble.

Depuis la création de l’émission en 2006, le plateau d’On n’est pas couché a été le théâtre de plusieurs clashs entre les polémistes et les invités.

On peut par exemple rappeler l’échange entre Léa Salamé et Hervé Falciani, Audrey Pulvar et Jean-François Copé, ou encore la fin de la discussion entre Patrice Leconte et Eric Zemmour.

Mots-clés :