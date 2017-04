Télévision

TELE-CROCHET Plus de 6 millions de téléspectateurs ont assité à la dernière des auditions à l'aveugle...

Valentin Stuff, la grosse voix de «The Voice» - Capture écran TF1

V.J.

Pour sa septième émission, et dernière session d’auditions à l’aveugle, The Voice 2017 a réuni un peu plus de 6 millions de téléspectateurs samedi en prime time, pour une part de marché de 31,1 %. Même si les équipes des quatre coachs étaient quasiment toutes au complet, cela n’a pas empêché la soirée de réserver quelques surprises, et voix.

A commencer par Valentin Stuff. Est-ce Grand Corps Malade, Dark Vador, Barry White ? Si tous les coachs étaient bluffés par sa reprise de Pull Marine d’Isabelle Adjani, seul Florent Pagny s’est retourné, et était très content de lui : « Il n’a pas une voix mais des voix ».

>> «The Voice»: A 17 ans, Lou Maï épate les coachs avec sa reprise de Queen

Girl power

Plusieurs jeunes femmes se sont également faites remarquer lors de ces ultimes auditions, à commencer par Shaby, qui n’était pas une totale inconnue, puisqu’elle avait déjà sorti un album, et le tube Plus près de toi, il y a 10 ans… à 10 ans. Aux deux extrêmes du spectre musical, Chloé et Lisa n’ont pas laissé coachs et spectateurs de marbre. La première avec sa voix pleine d’émotion et sa reprise de Skinny Love de Bon Iver, la seconde avec sa prestation de feu sur Mamma knows best de Jessie J.

Enfin, petite gourmandise, Mika a voulu savoir ce qu’il passait dans la tête des candidats face au public et surtout face à ces quatre sièges retournés. Sur un coup de tête, il a donc décidé de passer l’audition à l’aveugle, avec son titre le plus connu. Les coachs et camarades se sont-ils retournés ? « Vas-y, on retourne à la dernière seconde. »

Mots-clés :