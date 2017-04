Télévision

POLEMIQUE Le 5 avril, Eric Zemmour a tenu des propos sexistes à l'encontre de la journaliste Gaël Tchakaloff...

Le polémiste Eric Zemmour - BALTEL/SIPA

Claire Barrois

Il n’est plus à une sortie près. Mercredi, face à son invitée la journaliste Gaël Tchakaloff, Eric Zemmour a méchamment taclé l’auteure qui présentait son nouveau roman, Divine comédie, et de manière particulièrement sexiste : « Quand je vous lisais, je pensais à la phrase de Kierkegaard qui disait "l’homme est raison, la femme est substance". Vous êtes l’incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j’appelle le journalisme féminin, c’est-à-dire que vous ressentez, vous aimez, vous sentez, vous embrassez, vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétrés que sais-je ? »

⚡️VIDÉO - Quand #Zemmour lance à une journaliste (Gaël #Tchakaloff): "Moi je connais les politiques, mais je ne couche pas avec eux..." pic.twitter.com/NWGEEOKlSd — AlertesNews (@AlertesNews) April 7, 2017

Et les remarques ne se sont pas arrêtées là : « Je les connais un peu mieux que vous les politiques, mais moi je couche pas avec ». Cette provocation d’Eric Zemmour a fait réagir vivement les internautes qui lui reprochent d’avoir été vulgaire, insultant et sexiste.

@hpenot_lequipe vu en direct c la confirmation du machisme fascisant de zemmour à vomir — Jerome Breffel (@JBreffel) April 8, 2017

@AlertesNews Plus ça va, plus il est con. Pourtant je pensais qu'on était déjà au max avec lui #Zemmour — La Dauch (@Fannydau) April 8, 2017

@ludoFJ J'ai toujours trouvé Zemmour tellement misogyne, avec tant de force, que ça me fait de la peine d'imaginer la vacuité de sa vie sexuelle. — Birgit Lapin (@BirgitBunny) April 8, 2017

