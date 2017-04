Télévision

SERIE Ce mardi, plusieurs personnalités se joignent aux comédiens de « Scènes de ménages » le temps d’un épisode en prime time sur M6…

Ophélie Winter entourée de Loup-Denis Elion et Audrey Lamy pour un épisode spécial de «Scènes de ménages». - Cécile ROGUE/M6

Fabien Randanne Twitter

« Ça va être leur fête », prévient M6 qui diffuse ce mardi soir un épisode spécial de Scènes de ménages… Anniversaires, mariage et autres cérémonies sont au programme d’un scénario qui prévoit aussi de nombreuses apparitions de stars invitées à jouer la comédie le temps d’un ou plusieurs sketches. M6 célébrant cette année ses 30 ans, la série comique marque le coup avec des personnalités qui ont marqué l’histoire de la chaîne. Le big boss Nicolas de Tavernost lui-même se prête ainsi au jeu en incarnant… un chauffeur de taxi qui aura maille à partir avec Huguette et Raymond (Marion Game et Gérard Hernandez). Et il ne faut pas compter sur les deux retraités caustiques pour prendre des pincettes avec lui.

Ophélie Winter était « en panique »

La chanteuse et ex-présentatrice du Hit Machine Ophélie Winter, met quant à elle son grain de sel dans la soirée de mariage de Cédric et Marion. « J’étais en panique parce que je suis fan de la série et qu’ils sont le couple phare, explique l’interprète de Dieu m’a donné la foi, débordante d’enthousiasme. Ils m’ont mis tout de suite à l’aise. Je n’ai jamais vu un tournage pareil. Je signerai volontiers demain pour un truc comme ça où tu te lèves pour tourner avec des potes qui lancent des vannes dès 5h du matin. C’est incroyable ! »

Petit aperçu de l'extraordinaire ambiance de ce tournage #Scenesdemenages #ophelaïenfolaï 😂😂😂 des bisous mes chéris 😘😘😘 pic.twitter.com/66MQJX2mSr — Ophélie Winter (@OphelieWinter) February 9, 2017

Le stress était partagé par Audrey Lamy, qui campe Marion dans la série depuis huit ans : « On a quand même un peu le trac parce qu’on se demande s’ils sont contents d’être là, s’ils vont jouer le jeu. Et ça a été le cas… »

Grâce à cet épisode spécial, la comédienne a enfin trouvé l’occasion de partager l’écran avec sa sœur, Alexandra Lamy : « Ça faisait longtemps que je voulais tourner avec elle. Et là, c’est bien, on ne joue pas des sœurs, glisse Audrey, heureuse que leurs personnages soient antagonistes. Quand on donne la réplique à quelqu’un qu’on aime, on n’a pas envie de faire un truc gniangnian : le plus kiffant, c’est les engueulades. Les insultes qu’on s’échange ont été écrites par les auteurs et ils ne se sont pas bridés. » On ne peut que confirmer.

« Tiens, une histoire d’herpès, j’y vais ! »

Autre figure connue des fidèles de M6, Shirley Bousquet donne la réplique à Philippe et Camille (Grégoire Bonnet et Amélie Etasse). « J’ai retrouvé presque la même équipe que celle de Caméra Café. Ce sont les mêmes techniciens, les mêmes auteurs, donc j’étais déjà à l’aise. J’adorerais revenir. Je joue la cousine de Camille, alors pourquoi pas ? », suggère la comédienne. Elle a été convaincue de rejoindre ce tournage pour un point précis du scénario : « Je l’ai lu et je me suis dit : "Tiens, une histoire d’herpès, j’ai jamais fait ça, j’y vais !" »

Jean-Pierre Castaldi, lui, a accepté de se prêter jeu car Marion Game, alias Huguette, qui joue avec lui au théâtre actuellement dans Aux frais de la princesse, le lui a demandé. Le temps d’une scène, il a donc revêtu un costume de gendarme. Et si, dans la fiction, son personnage n’a pas l’air très copain avec Huguette et Raymond, dans la vie, c’est tout le contraire : « Je regarde Scènes de ménage de temps en temps et j’aime le couple joué par Marion et Gérard [Hernandez]. Jouer avec eux est un régal, ça coule tout seul. On appartient à la même génération, on a les mêmes codes, on a connu les mêmes metteurs en scène. » Une bonne raison de dire oui à un plan (séquence) à trois.

