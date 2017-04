Télévision

« I’ve had the time of my life »… La tension monte d’un cran, la chaleur aussi. Dirty Dancing s’apprête à avoir son remake trente ans plus tard. Prévu en mai 2017 sur la chaîne ABC – ce sera sur petit écran sous la forme d’une mini série-, et sur TF1 courant 2017, la nouvelle comédie musicale réalisée par Wayne Blair se dévoile un peu.

Par chance, Abigail Breslin (la petite de Little Miss Sunshine), « Bébé » dans le nouveau film, a fait fuiter des photos du tournage sur Instagram. Autant dire que, d’après les premiers clichés, les scènes de danse ont l’air très très proches de la version originale.

AND just casually dippin' around a fireplace. As one also does. #sneakpeek #dirtydancing Une publication partagée par Abigail Breslin (@abbienormal9) le 5 Avril 2017 à 18h48 PDT

Moins connu, Colt Prattes, le remplaçant du torride Patrick Swayze, alias Johnny, est un danseur professionnel à la musculature impressionnante. On l’a notamment aperçu dans le clip Try de Pink.

Devant les deux photos du tournage diffusées par la comédienne, on entend déjà Johnny dire : « Ça, c’est mon espace de danse, et ça, c’est ton espace de danse. Tu n’envahis pas mon espace, je n’envahis pas ton espace. » Ou « Bébé » lancer : « Johnny, arrête de courir après ton destin comme un cheval sauvage ».

casually dancing around a fireplace, as one does. #sneakpeek #dirtydancing may24th @abcnetwork Une publication partagée par Abigail Breslin (@abbienormal9) le 5 Avril 2017 à 13h33 PDT

