PRESIDENTIELLE La période d’égalité du temps de parole a été réduite de cinq à deux semaines. En compensation, elle a été renforcée par la contrainte de « programmation comparable »…

Les onze candidats à l'élection présidentielle dans «Le Grand Débat» sur BFM TV et CNEWS, le 4 avril 2017. - Lionel BONAVENTURE / POOL / AFP

La campagne pour l’élection présidentielle à la télévision et à la radio vient de vivre un coup d’accélérateur ce 10 avril. A deux semaines du premier tour, les médias audiovisuels doivent maintenant offrir à chaque prétendant à l’Elysée la même exposition : c’est la campagne officielle. Alors que les candidats estiment manquer de temps d’antenne, les médias jugent trop compliquée la gestion de l’égalité. On fait le point.

#Présidentielle2017 Aujourd'hui commence la campagne officielle : période d'égalité du temps de parole et du temps d'antenne pic.twitter.com/06aljv48pC — CSA (@csaudiovisuel) April 10, 2017

Les télés et radios doivent en réalité suivre deux timings. Il y a le temps de parole à proprement parler qui ne comprend que les moments où un candidat (ou un soutien) s’exprime, et le temps d’antenne qui englobe ce temps de parole et tous les sujets et commentaires, sauf s’ils sont explicitement défavorables.

Ainsi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui impose les règles du temps de parole, ne comptera pas un reportage sur les péripéties de l’affaire Penelope Fillon ou les assistants parlementaire européens du FN.

La période d’égalité stricte réduite de cinq à deux semaines

C’était une demande des médias car l’égalité du temps de parole était difficile à gérer sur cinq semaines. Le chef du service politique de TF1, Christophe Jakubyszyn, estime dans TV Magazine que « c’était ingérable pour donner le même temps à tout le monde ».

Mais la réduction à deux semaines n'a pas forcément simplifié les choses. Comme le note avec humour le chroniqueur Guy Birenbaum sur franceinfo : « Ils sont onze et j’ai dix chroniques jusqu’au vendredi 21. Il faudrait que je divise les chroniques. »

La campagne officielle de la présidentielle a commencé. Cela n'a pas échappé @guybirenbaum https://t.co/6l0ZeD8SOl pic.twitter.com/dEBT5ClHDY — franceinfo plus (@franceinfoplus) April 10, 2017

Impossible de compenser entre programmes

Le CSA a consenti à réduire la période d’égalité, mais cette égalité est renforcée par la création de la notion de « conditions de programmation comparables ». Les candidats doivent profiter d’une exposition similaire. Impossible d’inviter quelques candidats au prestigieux 20 heures, et les autres au 13 heures, ou encore de compenser un retard de temps de paroles dans des programmes diffusés en pleine nuit.

Le chef du service politique de France Inter s’en est plaint dans son Edito politique du lundi 10 avril : « Ce n’est pas simple pour une radio qui n’est pas un média d’information continue » et de critiquer ensuite « un CSA qui ne bougera pas si un candidat refuse notre invitation ».

C’est le problème que rencontre France 2. Après avoir annulé son débat à onze le 20 avril, la chaîne a proposé aux candidats des entretiens individuels. Des entretiens qu’elle ne pourra faire que si tout le monde accepte. Or Jean-Luc Mélenchon a déjà prévenu q'uil ne viendrait pas...

La campagne a pourtant commencé depuis longtemps…

Entre le 1er février et le 9 avril, les chaînes de télévision et les radios n’étaient soumis qu'à l’équité du temps de parole, en fonction du poids politique des candidats.

Ce poids politique ne correspond pas à une formule scientifique incontestable mais à la « représentativité » du candidat, c’est-à-dire ses résultats ou ceux de son parti aux dernières élections, sa position dans les sondages ou encore le nombre de soutiens.

Le poids politique correspond aussi à l’implication du candidat dans la campagne, par l’organisation de meetings, la présentation d’un programme, ou même le buzz en ligne. C’est en profitant de la période d’équité du temps de parole, que TF1 avait pu organiser un débat avec seulement cinq candidats. Or, de « petits » candidats méconnus du grand public sont aujourd'hui réclamés par les téléspectateurs. Le succès de Philippe Poutou lors du débat à 11, le 4 avril.

