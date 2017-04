Télévision

MIAOU Dans ce nouveau numéro du «Monde de Jamy», l’homme aux lunettes rondes s’est penché sur notre proximité intellectuelle avec nos amis les bêtes…

Comme nous, les chats aussi ont leurs états d'âme - © ELEPHANT

Clio Weickert

« Non mais je te jure, mon Gribouille est VRAIMENT intelligent. » Heureux propriétaire d’une boule de poils, vous avez probablement déjà prononcé cette phrase au détour d’une conversation. Une réflexion clivante, qui entraîne généralement des signes d’approbation d’un côté, et des moqueries cinglantes de l’autre.

Dans Le monde de Jamy mercredi soir sur France 3, le célèbre animateur à lunettes se penche sur « l’intelligence » de nos amis les bêtes. Éprouvent-ils des sentiments ? Ont-ils l’oreille musicale ? Peuvent-ils faire preuve de courage ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa dans ce numéro intitulé « Ces animaux si proches de nous ». Pour vous donner un aperçu, 20 Minutes a retenu trois infos.

Non, les chiens ne regardent pas la télé

Cela vous décevra probablement, mais Fifille ne partage pas votre passion pour Plus belle la vie ou pour Roland Garros. Comme l’explique le vétérinaire et psychiatre pour animaux Claude Béata dans Le Monde de Jamy, même s’ils semblent attentifs devant le petit écran, les chiens (et les chats) ne regardent pas vraiment la télévision. Ils perçoivent des sons et des formes mais se détournent très vite, « car c’est un objet visuel et sonore, mais sans odeur. Ce n’est donc pas très intéressant et cohérent pour eux », précise le véto. Donc s’il aboie devant un match de tennis, cela ne signifie pas pour autant que Médor apprécie tout comme vous le revers de Roger Federer, mais juste qu’il a compris qu’il y avait une baballe. Ce qui est déjà pas mal.

Les chats peuvent être bipolaires

Mimine agresse vos amis, prend un malin plaisir à uriner partout et vous fait vivre un enfer ? Ne cherchez plus, votre chatte est peut-être bipolaire. Car oui,les félins sont comme nous « sujets à des troubles psychiques », révèle l’émission, et il est parfois nécessaire d’aller consulter des psychiatres spécialisés pour animaux, reconnus par la profession (200 euros la séance environ, mais quand on aime, on ne compte pas). Et si comme Dexter, chat présenté dans l’émission, votre animal est un psychopathe en puissance (quelle idée de l’appeler Dexter aussi), le spécialiste pourra lui prescrire des psychotropes afin de calmer son agressivité.

On peut vraiment être copains comme cochon

Et si l’animal domestique de demain, n’était autre que le cochon ? De plus en plus de personnes en adoptent comme animaux domestiques, notamment aux Etats-Unis. Car contrairement à ce que l’on pense, les cochons ne sont pas sales du tout (ils sont même plutôt soignés !), sont aussi sociables que des chiens, et bien plus intelligents qu’ils n’y paraissent. Saviez-vous que si les petits cochons roses se roulent dans la boue, c’est tout simplement pour protéger leur peau fragile des coups de soleil ? Et puis il faut reconnaître que c’est tout de même bien plus classe qu’un simple Yorkshire ou un poisson rouge… Et même George Clooney a déjà eu un cochon domestique, prénommé Max. What else ?

