Télévision

SANTE L'animatrice Laurence Boccolini, hospitalisée, a tenu à rassurer ses fans après «u ne grosse frayeur »...

Laurence Boccolini sur le plateau des « Cerveaux ». - FREDERIC BERTHET / TF1

C.B.

Plus de peur que de mal. Ce jeudi, Laurence Boccolini a posté une photo d’elle à l’hôpital sur son compte Twitter suivi par plus de 290.000 abonnés. L’animatrice de 53 ans, se montre perfusée et la main bandée. Le message qui accompagne la photo se veut rassurant : « Parfois on ne peut pas aller toujours bien. Quand le corps dit stop, on doit l’écouter ! Grosse frayeur mais ça ira. Prenez soin de vous ! »

parfois on ne peut pas aller toujours bien! quand le corps dit stop on doit l'écouter! grosse frayeur mais ca ira ! Prenez soin de vous !🍀❤ pic.twitter.com/HXDtL3BKZL — laurence Boccolini. (@boccolini1) April 6, 2017

Ses amis et ses fans se sont empressés de répondre à Laurence Boccolini pour lui souhaiter un bon rétablissement. Elle les a donc tenus informés de son retour à la maison, même si la raison de son hospitalisation reste inconnue.

suis bien rentrée à la maison! beaucoup de repos semble nécessaire! ( Et beaucoup d'antibiotiques 😉).merci pour tt vs messages d'amour! ❤❤❤ — laurence Boccolini. (@boccolini1) April 6, 2017

