DIAGNOSTIC Dans une interview, Ellen Pompeo, qui interprète Meredith Grey, a révélé que deux téléspectarices s'étaient faites dépister un cancer grâce à la série...

Meredith Grey, interprétée par Ellen Pompeo, dans la saison 13. - ABC/Mitch Haaseth

C.B.

Alors que la saison 13 vient de débarquer en France, il semblerait qu’aux Etats-Unis, Grey’s Anatomy sauve des vies dans la réalité. C’est du moins ce qu’a confié Ellen Pompeo, qui interprète Meredith Grey, dans une interview au magazine Variety.

Une série « qui compte dans la vie des gens »

Ellen Pompeo s’étonne de la durée du succès de la série, elle se félicite du poids de Grey’s Anatomy dans la vie des téléspectateurs. « Je crois avant tout qu’il compte dans la vie des gens, a-t-elle déclaré. Partout où je vais, les gens me racontent des histoires touchantes, ils ont les larmes aux yeux et veulent m’enlacer, autant que si la série venait de commencer. » Et l’actrice en profite pour raconter une belle histoire.

Fin mars, Ellen Pompeo a reçu deux mails de téléspectatrices après la diffusion d’un épisode de la saison 13 au cours duquel la mère du personnage de Maggie découvre qu’elle a un cancer du sein. « Elles m’ont dit qu’après avoir détecté une inflammation au niveau de leur poitrine, leur médecin avait écarté l’hypothèse d’un cancer, raconte-t-elle. Après avoir vu l’épisode, elles ont demandé un deuxième diagnostic qui a effectivement dépisté la maladie. Aujourd’hui il y a de bonnes chances qu’elles s’en sortent parce qu’elles ont été traitées assez tôt et c’est grâce à Grey’s Anatomy ! »

