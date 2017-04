Télévision

SERIE Le festival Séries Mania a dévoilé ce mercredi qui serait aux côtés de Damon Lindelof dans le jury de cette 8e édition…

La Française Aure Atika fera partie du jury de la 8e édition du festival Séries Mania. - PJB/SIPA

Anne Demoulin Google+

Twitter

On connaissait déjà le nom du successeur de David Chase, le papa des Soprano. Damon Lindelof, le co-créateur de Lost et The Leftovers présidera le jury de la compétition officielle d’avant-premières internationales de la 8e édition du Festival Séries Mania, qui se tiendra à Paris du 13 au 23 avril. Ce mercredi, l’organisation de l’événement a dévoilé qui serait à ses côtés pour décerner en plus du Grand Prix et du Prix Spécial du jury, deux nouvelles récompenses, les Prix d’interprétations féminine et masculine.

La Française Aure Atika dans le jury

La Polonaise Agnieszka Holland, Présidente de l’Académie Européenne du Cinéma depuis 2014, qui a réalisé des épisodes de séries cultes telles que The Wire, Treme, The Killing ou House of Cards, dont le dernier film, Spoor, a reçu l’Ours d’Argent Alfred-Bauer à la Berlinale, viendra épauler le showrunner américain.

Les dix séries présentées en compétition officielle seront également soumises à l’appréciation de l’actrice française Aure Atika, qui s’est fait connaitre dans La Vérité si je mens !, et s’est illustrée récemment dans la minisérie britannique The Night Manager.

>> A lire aussi : «J'ai appelé la chaîne pour que «Prison Break» revienne»

A leurs côté, enfin, le réalisateur israélien Eytan Fox, dont les séries Florentine et Mary Lou (présentée à Séries Mania en 2011) ont contribué à changer la perception et à promouvoir la reconnaissance de la communauté LGBT israélienne, et l’acteur belge Clément Manuel, qui s’est notamment fait remarquer dans la série Ainsi soient-ils sur Arte, et que l’on verra prochainement dans Le Tueur du lac, réalisée par Jérôme Cornuau pour TF1 aux côtés de Julie Depardieu.

Mots-clés :