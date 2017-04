Télévision

TELEVISION La chaîne publique française peine à redresser la barre malgré des changements dans sa grille des programmes…

Il faut sauver le soldat France 2. Les audiences enregistrées au mois de mars, durant lequel la chaîne a réalisé la pire performance mensuelle de son histoire avec 12,1 % de part de marché, sont alarmantes. France 2 a perdu 1,4 % d’audience sur un an et fait presque moitié moins que TF1. On vous explique pourquoi.

Des après-midi en dents de scie et une grille instable

A la télévision, la notion d’habitude est prépondérante. Or, en voulant relever ses audiences mitigées, la chaîne du service public n’a cessé de bouleverser sa grille des programmes, notamment l’après-midi, empêchant le public de se familiariser avec les émissions proposées. Ainsi, quatre d’entres elles sont passées à la trappe : Toute une histoire, qui était à l’antenne depuis dix ans, suivie par Amanda, Un Chef à l’Oreille, et Actuality.

La montée en puissance de TF1 et BFM TV

TF1 compte parmi les grands gagnants de la désagrégation des résultats de France 2. La chaîne privée gagne 0,7 % de part d’audience sur un an pour atteindre 21 % de part de marché. Une performance portée, entre autres, par le lancement de The Wall, le nouveau jeu de Christophe Dechavanne, et les prime time de Koh-Lanta et The Voice.

BFMTV est aussi à la fête. La chaîne d’information bénéficie d’une forte exposition grâce à l’élection présidentielle française et profite également des difficultés de son concurrent CNEWS, ex-I > Télé, pour s’adjuger de bons scores.

Une communication défaillante

Désaccord en début de saison autour de la diffusion d’un reportage sur l’affaire Bygmalion, déprogrammation de la pastille de Mathieu Madénian et Thomas VDB à la dernière minute, incertitudes sur le débat du 20 avril… France 2 a multiplié les hésitations et les faux pas en matière de communication. Un manque d’assurance et de sérénité qui a joué en défaveur de la chaîne.

