« La folle aventure du Palmashow » en juin 2016 sur D8.. - Blaise Gargadennec

B.F.

Le groupe Canal + serait sur le point de perdre un autre de ses talents. Le duo du Palmashow aurait un pied sur TMC, une chaîne du groupe TF1, avec qui les négociations seraient très avancées d’après Puremédias. Les humoristes David Marsais et Grégoire Ludig pourraient ainsi suivre le même chemin que Yann Barthès et son équipe à l’été dernier.

Sur TMC, ils devraient présenter un programme événementiel en marge du festival de Cannes, organisé du 17 au 28 mai prochain. Mais la collaboration pourrait aller bien au-delà, toujours selon le site médias.

Direct 8, le tremplin du Palmashow

Le duo d’humoristes quittera ainsi la chaîne qui l’a fait connaître. C’est sur Direct 8 que David Marsais et Grégoire Ludig ont fait leurs armes avec La folle histoire du Palmashow et Very Bad Blagues à partir de la fin 2010. Après la transformation de la chaîne en D8 lorsqu’elle a été achetée par le groupe Canal +, ils ont eu droit au Palmashow l’émission et à quelques primes qui ont attiré jusqu’à 1,6 million de téléspectateurs.

D’ailleurs, avant de quitter C8, le duo sera à la tête d’une dernière émission, Le Palmashow : la totale ! qui rassemblera les meilleurs sketchs.

