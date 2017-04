Télévision

TELEVISION Les deux derniers épisodes des aventures de la truculente gendarme ont dépassé les 6 millions de téléspectateurs, ce qui a permis à la troisième chaîne d’arriver en tête des audiences. Coup de projecteur sur une fiction phénomène...

Corine Masiero, incarne une gendarme, le capitaine Marleau, dans la série du même nom. - Pierre Vicarini

Où s’arrêtera-t-elle ? Cela fait deux semaines que Capitaine Marleau, série diffusée les mardis sur France 3, écrase la concurrence. L’épisode du 21 mars a été suivi par 6.2 millions de téléspectateurs, soit pratiquement le double de l’audience enregistrée par TF1 qui lançait Colony ce soir-là. Mardi dernier, l’enquêtrice du service public renvoyait les joueurs de France - Espagne au vestiaire. Regardée par 6.3 millions de personnes, elle a rassemblé plus de monde que le match de foot diffusé sur la première chaîne. Et ce mardi, elle a de nouveau de grandes chances de s’imposer… Tentative d’explication de ce phénomène du petit écran.

Capitaine Marleau, un personnage irrésistible

« Sa chapka, son naturel, sa dégaine, son humour, sa façon de parler… » Ce commentaire de Domi glané sur la page Facebook de 20 Minutes énumère parfaitement pourquoi il a été conquis, à l’instar de millions d’autres téléspectateurs, par le personnage.

La militaire haute en couleur ne passe pas inaperçue avec ses vêtements bariolés et son couvre-chef très éloigné du traditionnel képi. « La chapka, c’était pour faire un parallèle avec Peter Falk, dans Columbo, qui était identifiable avec son imper, son chien et sa bagnole », a expliqué à Franceinfo la comédienne Corinne Masiero qui campe le capitaine Marleau. Comme l’inspecteur américain, la gendarme française joue les naïves et s’avère au final bien plus maligne qu’elle n’y paraît aux yeux des coupables. L’héroïne s’illustre aussi par sa gouaille et son sens de la répartie qui suscitent une empathie immédiate du public.

Corinne Masiero, actrice ch’ti sans chichis

Voici l’actrice qui n’a rien de la star inaccessible ni de la diva capricieuse. Corinne Masiero a une belle filmographie oscillant entre comédies populaires (Les Reines du ring, Discount…) et œuvres moins grand public (le bouleversant Louise Wimmer qui lui a valu une nomination aux César, Carole Matthieu…), mais elle n’en prend pas la grosse tête pour autant. Très attachée à ses Hauts-de-France, elle n’est pas dans le calcul et les spectateurs ressentent cette authenticité. « Elle est naturelle et simple », souligne ainsi Valérie sur le Facebook de 20 Minutes.

Philippe, voit en elle une « actrice bien dans sa peau » et dit espérer « que les producteurs l’ont bien compris désormais : il n’y a pas que les soi-disant stars ou les minettes qui méritent les beaux et bon rôles ». La principale intéressée est bien d’accord : « Pourquoi une gonzesse devrait être glamour ?, s’énervait-elle ce dimanche au micro de RTL. C’est encore une fois un truc qu’on colle, comme ça. Une espèce de truc d’ambiance machiste. (…) Marleau, c’est pas ça. »

Une série qui fait du bien quand ça va mal

Le premier épisode de Capitaine Marleau a été diffusé en septembre 2015. Il avait été suivi à l’époque par « seulement » 3.7 millions de personnes. Les audiences des trois volets suivants tournaient autour des 4.4 millions de téléspectateurs. Puis, dès l’épisode 5, programmé le 21 mars, les chiffres se sont envolés. Pourtant, la concurrence n’était pas vraiment faiblarde ces dernières semaines. Face notamment à une nouvelle série de science-fiction américaine et à un match de l’équipe de France de foot, la capitaine Marleau aurait pu manger sa chapka.

Une chapka, une enquête et une façon bien à elle de la résoudre...

Vous avez deviné, c'est #CapitaineMarleau !



Rdv ce soir à 20h55. pic.twitter.com/FdmRwXu69c — France 3 (@France3tv) April 4, 2017

On peut donc en déduire que la fiction de France 3 répond tout simplement aux attentes des Français dans une période où l’actualité n’est pas particulièrement riante. La gendarme enquête sur des meurtres, mais l’hémoglobine ne jaillit jamais à l’écran et ses investigations ne jouent pas sur les effets anxiogènes contrairement à bien des séries policières américaines. « C’est sans violence, ça change », saluent de nombreux téléspectateurs, pas prêts à zapper cette heure et demie de réconfort du mardi soir.

