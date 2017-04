Télévision

Le dernier épisode de la saison 7 a été diffusé dimanche soir…

«The Walking Dead» vient d'être renouvelée pour une saison supplémentaire

L.B.

Le season finale (comme on dit dans le jargon) de The Walking Dead a été diffusé dimanche sur AMC, ce lundi sur OSC, et ça n’a pas fait trembler le monde de la télévision. A l’image d’une saison 7 agonisante - on a même essayé de lui faire un massage cardiaque ici -, la saison de la série culte de zombies s’est achevée sur une note en demi-teinte.

Si, sur Twitter, les internautes ont critiqué un programme qui s’essouffle (et qui tire en longueur), malgré l’arrivée du méchant Negan et du tigre (la vraie star), certains ont toutefois apprécié quelques passages. Trois moments clés de cet épisode globalement décevant. ATTENTION SPOILERS.

Le discours de Maggie en hommage à Glenn

Maggie a réussi à tirer une larme ou deux. L’hommage à son mari Glenn qu’elle a vu mourir au début de la saison n’est pas passé inaperçu. Ce long monologue apparaît, selon Vanity Fair, comme une manière de faire le deuil et de passer à autre chose, tant pour la fille d’Hershel que pour les téléspectateurs. A en croire certains tweets, le public en est sorti un peu chamboulé.

Le discours de Maggie à la fin je#TWDFinale pic.twitter.com/cJZV3BajCL — Yume (@NolwennAneko) April 3, 2017

''C'est comme ça que tous a commencé, D'Atlanta, à la ferme de papa, à la prison et jusqu'ici. Jusqu'à cet instant.'' #TWDFinale — The Walking Dead (@SpencerandMona) April 3, 2017

La fin quand Maggie parle j'ai cru j'allais mourir #TWDFinale — Huh. (@munediwix) April 3, 2017

La mort de Sasha

Ce n’est pas la mort la plus surprenante - certains lecteurs de 20 Minutes l’avaient vu venir dès le mois de février - mais elle a fait réagir. Otage de Negan, Sasha a mis fin à ses jours en prenant la pilule mortelle qu’Eugene lui avait procurée. Et justement, le scientifique n’inspire pas que de la sympathie, c’est le moins qu’on puisse dire.

Quand tu penses que Eugene aura survécu à Glenn, Abraham et Sasha... #TWDFinale — Ludivine Bénard (@Ludivine___B) April 3, 2017

donc Eugène respire encore et vous tuez des persos comme Sasha ? #TWDFinale — klaroline (@maialodge) April 3, 2017

Le combat final

Toute l’action s’est concentrée dans les 15 dernières minutes de l’épisode avec une énorme scène de combat. Rick se fait tirer dessus par Jadis, Negan se fait en partie dévorer par la jeune femme tout juste sacrifiée… Ezekiel, Carol, Maggie, et toute la bande, attaquent l’ennemi et sauvent Rick et Carl. Michonne en sort vivante. Tout comme Negan et Jadis. « L’heure de la guerre a sonné », prévient le chef des Saviors.

☡SPOILER☡ Les 20 dernières minutes sont ouf! Tout le monde se rejoint et fait bloc. C'était magique. "Alexandria ne tombera pas". #TWDFinale — Scofield (@AnthonyCayeux) April 3, 2017

Il ne reste plus qu’à espérer que la saison 8 soit moins décevante.

Can't believe I'm saying this, but the walking dead NEEDS to end. That final episode was so poor in comparison to the rest 🙄😒 #TWDFinale — Jack McBride (@JackMcBride15) April 3, 2017

Ca y est la saison sept se termine!!!!! #TWDFinale😓 — Hue Sullyvan (@Hue_Sullyvan) April 3, 2017

