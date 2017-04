Télévision

AVENTURE L’émission de survie de TF1 a du souci à se faire : ses nouveaux concurrents vont bientôt débarquer…

Le jeu d'aventure danois «The Bravest». - Banijay Rights - Mastiff Denmark - TV3

Clio Weickert

A Cannes, de notre envoyée spéciale,

Toujours plus loin, plus haut, plus fort ? A en croire les tendances télévisuelles présentées ce lundi à Cannes par la société d’analyseThe Wit lors du MIPTV (le marché international des programmes), le jeu d’aventure a plus que jamais le vent en poupe. Le mot d’ordre ? Le « dépassement de soi ». Et il va en falloir du courage à tous nos aventuriers en herbe, car les nouveaux concepts qui émergent aux quatre coins du monde ne manquent pas de piquant et d’inventivité… A côté, Koh-Lanta ça risque de devenir du pipi de chat.

« Cash Island » : La chasse à l’homme

Dix aventuriers, une île, un trésor. Le premier à trouver le trésor (100.000 euros tout de même), devient le « Master of the Game » (le roi du monde en quelque sorte), mais doit surtout impérativement cacher à ses petits camarades que le pactole est entre ses mains. Car dans Cash Island, un jeu signé Ah ! Production et présenté par Benjamin Castaldi, la chasse au trésor se transforme très vite en chasse à l’homme. Alléchés par les biffetons, les neuf autres aventuriers n’auront qu’une idée en tête : éjecter le « Master of Game », le tout en s’affrontant également entre eux sur des épreuves pour arriver jusqu’en finale… De ce qu'on en a vu, on craint un chouïa les décors kitsch du programme, mais les téléspectateurs pourront en juger par eux-mêmes, puisque Cash Island sera diffusé prochainement sur C8.

Visuel du jeu d'aventure «Cash Island». - Vivendi Entertainment

« Stranded with a million dollars » : Les rois du budget

Littérallement, « échoués avec un million de dollars ». Dans ce jeu diffusé aux Etats-Unis depuis février 2017, dix aventuriers se retrouvent échoués donc, sur une île (pas très original, mais dans le désert ç’aurait été compliqué), avec 1 million de dollars en poche. Le pied, non ? Pas tellement, car le pognon mis à part, nos petits Robinson ne possèdent rien, si ce n’est les quelques vêtements sur leur dos… Pour se nourrir, ce n’est pas tip top non plus. Bref, le but va être de survivre 40 jours sur cette île, et pour cela les aventuriers pourront dépenser leur argent en nourriture ou encore en confort. Le hic, tout coûte un bras sur l’île (comme dans la vraie vie d’ailleurs). Pour donner une idée, une tente y vaut 30.000 dollars. Et bien entendu, ce sera de l’argent que les candidats perdront définitivement… Stratégiquement il faudra donc réfléchir à ce qui est essentiel, et ce qui ne l’est pas, afin de conserver un max de billets verts pour se les partager à la fin. Stranded with a million dollars : conseillé aux comptables, fortement déconseillé aux paniers percés.

« The Bridge » : Un pour tous, tous pour un

Le concept le plus bienveillant de ces jeux d’aventure est The Bridge (« le pont » pour les nuls en anglais). Développé par Endemol Shine Iberia pour la télévision espagnole, le programme catapulte (au sens figuré, dommage) 15 personnes qui ne se connaissent pas, en pleine nature. Tous les aventuriers vont devoir construire un pont afin d’atteindre une petite fortune (100.000 euros), située à 300 mètres de hauteur. Un projet à réaliser « tous ensemble », dans la joie et la bonne humeur. A la fin, quand le pont sera construit, et donc l’argent à porter de main, tous les candidats devront voter pour élire l’heureux gagnant du trésor. Celui-ci pourra décider de le partager (probablement) ou de tout garder pour lui comme un crevard (très peu probable). Un programme plutôt sympa, mais peut-être un peu trop bisounours et pacifique, non ?

« The Bravest » : Chiche ou pas chiche ?

Le jeu le plus extrême de la sélection. Dans The Bravest, une émission danoise produite par Banijay Rights, deux équipes de 8 candidats vont s’affronter, en combattant leurs peurs. Vertige, phobie de la noyade, du feu, de l’enfermement, les casse-cous du jeu devront repousser leurs limites et aller toujours plus loin. Ils sauteront dans le vide, seront enfermés dans des voitures ou des cages puis plongés dans l’eau, emprisonnés dans des cercueils… Tout y passe. Les équipes s’affronteront sur des challenges à plusieurs ou sur des duels, et les candidats seront éliminés un par un, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un : « le plus courageux ». Sensations (très) fortes en perspective.

