«Hotel Römantiek», une émission belge de dating pour les seniors.

La télé a essayé de nous Mariés au premier regard, de nous faire rencontrer l’amour en tenue d’Eve, ou encore de nous faire passer à la casserole avec un cuistot. L’étape suivante ? « L’après ». Tel que l’a présenté la société d’analyse The Wit au MIPTV à Cannes lundi, la télé se lance désormais dans le « post-dating ». On pourrait aussi appeler ça le « service après-vente ». Comment tenter de régler les problèmes rencontrés par un couple, une fois que la magie disparaît (ne faites pas semblant de ne pas comprendre). 20 Minutes, qui a assisté à la conférence, vous en dit plus sur l’intrusion de la télé dans votre vie amoureuse.

La télé pour pimenter votre libido

Avant, le petit écran se chargeait de nous trouver le ou la partenaire idéal(e), et basta. Mais ça, c’était avant. « Nous sommes désormais dans une phase « post-dating », explique Bertrand Villegas, le directeur associé de The Wit. La phase d’après, celle où il faut résoudre les problèmes, le tout dans un esprit de coaching ». Et l’une des premières étapes, c’est la baisse (ou la disparition) de la libido. En Israël, l’émission Sex Tape, lancée en février, propose à trois couples de filmer leurs ébats pendant une semaine, puis d’en débattre (après visionnage bien sûr), avec une sexologue, et les autres concurrents. Le dialogue, il n’y a que ça de vrai, non ?

En Hollande, l’émission On top with Goedele permet également de régler vos soucis intimes grâce à de nombreux tests scientifiques (sur vos désirs, vos envies, vos répulsions…) et aux conseils d'une sexologue (la fameuse Goedele). Merci Goedele !

La télé pour recoller les morceaux (ou pas)

Parfois, quand ça veut pas, ça veut pas… Rien ne sert de s’acharner, non ? Pas du tout, du moins du côté des nouvelles tendances télé, qui ont décidé bien au contraire de prendre le taureau par les cornes pour recoller les morceaux. Bertrand Villegas y voit une forme de reprise en main, notamment du côté des femmes, qui ne veulent plus subir, mais agir. Pour cela, Mirror of Truth, produite par NBCU, propose à huit couples en crise de suivre une « intense thérapie de couple ». Le principe ? Se confronter à son/sa conjoint(e), mais aussi à ses propres problèmes, ses addictions, son laisser-aller… Une prise de conscience, mais sous forme de téléréalité. A la fin, face à un miroir (de la vérité), les couples décideront si oui ou non, ils resteront ensemble.

Au Danemark, les couples en crise peuvent faire appel au programme Wild Therapy, diffusé depuis mars. Ici on décide de les emmener dans la nature pour faire le point et affronter ensemble les éléments et la rudesse de la vie sauvage. Souffrir ensemble, c’est bien connu, ça rapproche.

Sinon, du côté de la télé britannique dans One night with my ex, on propose à d'anciens partenaires de se retrouver 24 heures dans le même appart, pour parler, pleurer, se cracher au visage… ou se réconcilier.

La télé pour prendre un nouveau départ

Rassurez-vous, les célibataires n’ont pas été épargnés. On se tourne vers le « post-dating », OK, mais ce n’est pas une raison pour laisser mourir le dating tout court. Et comme toujours, les télés du monde ne manquent pas d’imagination. En Belgique, le programme Hôtel Römantiek propose à des séniors de vivre quelques jours entre célibataires dans un hôtel en Suisse. L’occasion de faire du parapente, de danser, de papoter, et de draguer, bien évidemment. Pourquoi ? « Parce qu’il n’est jamais trop tard pour trouver l’amour », explique l’émission.

Autre façon de rencontrer son alter ego : Game of Clones. Dans ce format britannique diffusé depuis février, on demande à des célibataires de créer un avatar de l’homme ou la femme parfait(e) selon leurs critères. Quelques semaines plus tard, on leur présente une armée de clones, de vraies personnes de chair et de sang qui ressemblent trait pour trait à leur idéal (et c’est saisissant !). Ensuite, ils font leur choix, ou non, parmi le troupeau.

Enfin, sachez qu’en Suède, Banijay Rights produit Handyman wanted, un mix de D & CO et de L’Amour est dans le pré. Plus concrètement, trois femmes célibataires vont accueillir des artisans célibataires pour les aider à faire des travaux dans la maison, mais pas que… Un petit pas en arrière pour la femme, un grand pas pour la TV ?

