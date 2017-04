Télévision

Mimie Math incarne « Joséphine, ange gardien » sur TF1. - MANUELLE TOUSSAINT / DEMD PRODUCTIONS / TF1

B.F.

Une renaissance. Mimie Mathy, l’éternel ange gardien de la série de TF1 a subi une opération du dos le 17 janvier dernier. La comédienne en parle dans les colonnes du Parisien/Aujourd’hui en France de ce lundi avant la diffusion d’un nouvel épisode de Joséphine, ange gardien, à 21 heures, avec Ingrid Chauvin.

Elle raconte avoir d’abord évoqué une hernie discale pour n’affoler personne, alors que son état de santé était plus grave. « J’ai eu une arthrodèse, un élargissement du canal rachidien. L’opération a duré six heures et j’ai une cicatrice de 30 cm ! (…) Il y avait du boulot dans les fondations un peu branlantes. Aujourd’hui, je suis une vraie jeune fille et je repars pour vingt ans ! »

« J’avais mal quand je marchais. On le voit dans Joséphine »

L’actrice en a beaucoup souffert, durant plus d’un an… « J’avais de gros problèmes de dos liés un peu à ma taille. J’ai enchaîné mon spectacle, les tournages, se souvient-elle. Or, j‘étais totalement comprimée au niveau de la moelle épinière, j’avais mal quand je marchais. On le voit dans Joséphine ce soir : je boite car j’ai mal. Il était temps de prendre soin de moi. Maintenant, je revis. »

Après son opération il a deux mois, Mimie Mathy s'est rendue dans un centre de rééducation où elle a cru qu’elle ne remarcherait jamais comme avant.

