L'application Molotov permet de regarder plusieurs programmes télévisés par Internet. - ERIC PIERMONT / AFP

Cocktail gagnant ? Molotov, le service de télévision par Internet lancé en juillet a franchi en mars le cap du million d’utilisateurs a fait savoir son cofondateur, Jean-Marc Denoual. Il n’a cependant pas précisé quelle était la répartition entre les clients de l’offre payante et ceux qui se contentent de la version gratuite.

Cette appli permet de regarder 36 chaînes (dont 25 de la TNT) en direct, sur tous les écrans (smartphone, ordinateur, tablette…) et certains téléviseurs connectés. Il est possible d’accéder aux replays (sauf ceux de TF1 et M6), d’enregistrer des programmes en ligne et de recommencer le visionnage d’une émission dès le début.

Objectif : au moins deux millions d’utilisateurs d’ici à décembre

« La durée moyenne d’utilisation est de 1 heure 15 sur tous les écrans, avec une moyenne d’âge de 35 ans », contre 55 ans pour les spectateurs regardant les programmes via un téléviseur, se réjouit Jean-Marc Denoual. « Nous voulons conquérir le maximum de personnes le plus vite possible, a-t-il également expliqué. Nous en avons conquis un million en 9 mois, et nous allons au moins doubler d’ici la fin de l’année. Nous travaillons aussi pour fin 2017 sur une vraie mécanique de transformation vers l’offre payante. »

Molotov repose en effet sur un modèle « freemium » (contraction de « free » et « premium », « gratuit » et « haut de gamme ») : l’inscription gratuite permet de regarder le direct et le replay des chaînes et d’enregistrer dans le cloud dix heures de programmes. Avec l’abonnement payant, on peut porter ce total à 100 heures et accéder à d’autres chaînes.

Créée en 2014 par Jean-David Blanc, déjà créateur d’AlloCiné, Pierre Lescure, fondateur de Canal+, et Jean-Marc Denoual, ancien responsable de TF1, Molotov ambitionne de devenir l’interface privilégiée des détenteurs de téléviseurs connectés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes utilisent Molotov sur leurs télés LG, Samsung ou Apple TV. Les utilisateurs de l’appli s’en servent aussi à 40 % sur smartphone.

