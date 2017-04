Télévision

HUMOUR NOIR Invité de « C l’Hebdo » samedi sur France 5, l’humoriste a « fait peur » à Anne-Elisabeth Lemoine…

Guy Bedos, invité de «C l'hebdo», le 1er avril 2017. - Capture d'écran France 5

F.R.

A 82 ans, Guy Bedos n’a pas perdu le sens de l’humour noir. Invité de C l’Hebdo samedi sur France 5, le comique a été pris par une quinte de toux en pleine interview (voir la vidéo ci-dessous à partir de 8 minutes et 50 secondes). « Excusez-moi, j’ai un cancer… », a-t-il lancé avec le plus grand sérieux pour immédiatement démentir : « Non… C’est Johnny Hallyday, c’est pas moi. »

« Preuve définitive que l’astrologie n’est pas une science exacte »

« Johnny Hallyday qui a fait la Une de Paris Match avec son cancer », a repris Guy Bedos. « Vous n’êtes pas jaloux, quand même ? », lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoine.

« Si. Je l’ai jamais faite [la couverture de Paris Match], a répondu l’invité. On est né le même jour, Johnny et moi. J’ai dit pour rire : "Preuve définitive que l’astrologie n’est pas une science exacte". » Les deux artistes ayant vu le jour un 24 juin, ils sont donc tous deux du signe… du cancer.

Mots-clés :