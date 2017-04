Télévision

POLITIQUE Samedi soir, le frontiste Florian Philippot et Laurent Ruquier ont eu des échanges tendus...

Florian Philippot et Laurent Ruquier dans «On n'est pas couché» diffusé le 1er avril 2017. - Capture d'écran France 2

F.R.

Il y a deux semaines, la venue de Florian Philippot dans On n’est pas couché, avait donné lieu à des échanges tendus entre le vice-président du Front national et Laurent Ruquier. Rebelote ce samedi, lorsque le frontiste y est allé de son reproche : « Vous avez toujours dit que vous refusez d’avoir un représentant FN dans votre émission, comme si elle vous appartenait. » (à partir de 46 minutes et 26 secondes dans la vidéo ci-dessous)

« Le jour où vous arriverez au pouvoir, vous me virerez sans problème, a rebondi l’animateur. (…) J’assume, vous n’arrêtez pas de dire que je suis un militant anti-Front national… » Ce à quoi Florian Philippot a rétorqué : « Vous l’avez dit ». « Et bien écoutez, vous me complimentez », a répondu Laurent Ruquier avec le sourire, sous les applaudissements d’une partie du public.

« Quand Franck de Lapersonne animera une émission… »

« Vous êtes contre 30 % de vos téléspectateurs ? », a ensuite lancé l’homme politique en faisant référence au pourcentage estimé d’électeurs FN. Réponse de l’animateur : « Non, car j’imagine que s’ils n’aiment pas cette émission, ils ne la regardent plus. Il faudrait vraiment qu’ils soient cons alors. (…) Est-ce que vous, quand vous aurez vos animateurs en place, car vous les aurez, quand Franck de Lapersonne [le comédien qui a annoncé son soutien à Marine Le Pen] animera une émission, je ne suis pas sûr qu’il plaira à 70 % des autres téléspectateurs. »

La blague n’a pas fait rire Philippot qui a rebondi : « En prenant cet exemple par l’absurde, vous démontrez donc que les animateurs en fonction d’orientations politiques. » « Je n’ai pas été choisi en fonction de mes orientations politiques. Qui m’a choisi ? », a alors demandé Laurent Ruquier qui n’a jamais caché que son cœur était aussi à gauche sur l’échiquier politique et qui anime On n’est pas couché depuis 2006.

« Si l’audience vous permet encore d’exister »

« J’ai des idées, mais je ne suis pas militant de quelque parti que ce soit », a insisté l’animateur face à son interlocuteur. Des propos qui font écho à ceux qu’il a tenus lors de l’émission diffusée le 18 mars : « Je ne suis pas militant contrairement à vous, je n’ai pas de carte, je n’appartiens à aucun parti. Vous m’avez déjà vu dans un meeting, monsieur Philippot ? »

« Et si vous êtes au pouvoir, qu’est-ce qu’il risque ? », a demandé, quelques instants avant la conclusion, Yann Moix au vice-président du FN. « Il ne risque rien du tout, mais je crois que c’est lui qui a dit :"Mon émission n’existera plus", ce qui est faux. » « Oh, c’est une bonne nouvelle que vous m’annoncez ! », s’est amusé Laurent Ruquier. Et Florian Philippot de revenir à la charge : « Enfin, si l’audience vous permet encore d’exister… » Mais Laurent Ruquier n’était pas prêt à se laisser faire : « Ecoutez, l’audience est bonne sinon vous ne seriez pas là, vous iriez dans une autre émission. »

