BONNE NOUVELLE Invitée dans l'émission «Thé ou Café», la chanteuse a répondu sans détour à une question sur son état de santé...

Jane Birkin, le 29 mars 2017 au théâtre du Rond-Point à Paris. - LAURENT BENHAMOU/SIPA

« Est-ce que vous êtes guérie ? » La question de Catherine Ceylac sur le cancer de Jane Birkin, l’animatrice de Thé ou Café, son émission matinale sur France 2, a été posée avec bienveillance, mais sans détour. Et c’est sur le même ton qu’a répondu la chanteuse.

Des confidences intimes

Reçue dans l’émission pour la sortie de son album Birkin Gainsbourg : Le symphonique, créé pour les 25 ans de la mort du mythique Serge Gainsbourg, son ancienne compagne a accepté d’évoquer sa maladie : « Autant que je peux l’être, je le suis [guérie] », a-t-elle indiqué.

La chanteuse a profité de son intervention pour remercier les médecins et infirmières qui se sont occupés d’elle : « Ils ont fait un fabuleux travail ». Elle a mentionné ces infirmières qui prennent la peine de « rester un peu plus longtemps avec vous et vous touchent la main quand vous avez peur » avec émotion. « J’adore ces métiers-là », a-t-elle ajouté, reconnaissante.

Jane Birkin a confié avoir « toujours » eu confiance dans les traitements « parce que j’étais dans une fabuleuse ignorance. Je ne savais pas. Je pense que j’ai plus fait peur autour de moi que ce que j’ai eu personnellement. J’ai une confiance complète. » Avant d’ajouter : « Mais je suis habituée parce que papa était malade, donc j’ai toujours vu papa dans les hôpitaux. L’odeur des hôpitaux ne m’a jamais effrayée, bien au contraire. Je me sentais comme chez moi. »

