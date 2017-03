Télévision

EN COULISSES La journaliste de « La Nouvelle édition » s’est fait envoyer sur les roses par un militant en coulisses d’un meeting…

« Va chier dans ta caisse ». Ambiance tendue en coulisses du meeting de François Fillon mardi dernier. La journaliste Laure Daussy de la Nouvelle édition s’est fait envoyer sur les roses par un militant dans une séquence diffusée en début de semaine.

La journaliste a le malheur de demander à un participant « pourquoi êtes-vous venu ici ce soir ». L’interlocuteur, au visage flouté, enchaîne alors, utilisant d’emblée le tutoiement pour s’adresser à elle : « Qu’est-ce que ça peut te foutre, ça te regarde ? S’occuper des affaires des autres, c’est de l’indiscrétion, les diffuser c’est de la diffamation ». Devant l’agressivité de cet homme, la journaliste tente de se défendre, mais il reprend de plus belle.

"Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre" Un militant de #Fillon à notre journaliste @LaureDaussy. Ambiance. #LNE pic.twitter.com/AWtFPkH6Ad — La Nouvelle Édition (@LNE) March 28, 2017

« Tout le monde a le droit à l’information, poursuit-il. Ceux qui en vivent, vivent dans le purin et dans le fumier, je ne fais pas les poubelles », conclut-il tout en ôtant son chapeau devant elle comme pour narguer la reporter de C8. Avant de reprendre, avec un langage bien fleuri : « Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t’occupes d’un autre ». Et pour finir, il manque de s’en prendre au cameraman.

La presse est souvent l’objet d’attaques de la part du candidat LR. Depuis le début de l’affaire Penelope Fillon, François Fillon dénonce régulièrement le « tribunal médiatique », évoquant le complot.

