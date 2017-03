Télévision

SERIE Du rock and roll à Berlin, découvrez le premier épisode…

Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) et Freddy Donath (Trystan Putter) dans la série « Berlin 56 ». - © ZDF/Stefan Erhard

Bryan Faham

Le ménage, la vaisselle, la lessive, ce n’est pas son truc. Dans Berlin 56, la nouvelle série d' Arte, Monika préfère danser le rock and roll, ce que sa mère appelle « musique de nègre ». Cette série vintage de six épisodes sera diffusée en deux soirées les jeudis 6 et 13 avril.

Berlin 56 ne s'intéresse pas à l’après-guerre en soi, mais à la place de la femme dans la société des années cinquante à travers Monika, une jeune allemande qui n’entre pas dans le moule imposé à cette époque. Elle se fait renvoyer de l’Institut des arts ménagers, renforçant l’idée de sa mère qu’elle est une « bonne à rien ». La jeune femme trouve alors refuge dans la musique grâce à laquelle elle va carrément se rebeller.

Découvrez le premier épisode repéré sur le site du Parisien.

Mots-clés :