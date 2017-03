Télévision

MALAISE Loué pour son excellent taux de réussite au bac en 2016, Quentin, élève de Terminale, s’est exprimé pour raconter son expérience de l’établissement…

Capture du tweet posté par «TPMP» le 29 mars 2017 - Capture d'écran Twitter / «TPMP»

L.B.

Touche pas à mon poste fait à nouveau parler de lui et pas pour ses audiences. Après la diffusion d’un sujet sur le lycée Saint-Marie de Bastide à Bordeaux sur la chaîne du sud-ouest TV7 et l’interview d’un de ses lycéens, l’émission de Cyril Hanouna s’est fendu d’un tweet plutôt maladroit et à en croire les réponses sur Twitter, les internautes n’ont pas vraiment apprécié. Loué pour son excellent taux de réussite de 98 % au bac en 2016, Quentin, élève de Terminale, s’est exprimé pour raconter son expérience de l’établissement.

TPMP est revenu sur la séquence. Et pour l’introduire, l’équipe a présenté l’élève comme « le plus gros fayot de l’histoire de l’éducation nationale », avant de conclure avec un « lèche-cul » en voix-off. Un terme repris sur le compte Twitter de l’émission ce mercredi.

Très vite, les twittos ont pris la défense de l’élève, soulignant le manque d’instruction des animateurs de l’équipe.

@TPMP supprimez pour de vrai — Sandrine (@_Cucuchi) March 30, 2017

@TPMP vous traitez un jeune de lèche cul parce qu'il est largement plus instruit que toute votre clique de FDP — ViceIsFootball (@ViceIsFootball) March 30, 2017

Mots-clés :