Bryan Faham

Serait-ce le prochain succès de CW ? Warner Bros a dévoilé le premier visuel de Black Lightning, le prochain DC Comics qu’elle adaptera pour la chaîne du câble américain CW.

Black Lightning est le premier super-héros noir de DC comics à avoir été porté à l’écran, en 1977. La série de CW ne reviendra pas sur les origines du personnage. Elle commence plusieurs années après que Jefferson Pierce, incarné à l’écran par Cress Williams, a laissé de côté sa vie de super-héros au bénéfice de sa famille. Face à la montée de la criminalité, le personnage qui a le pouvoir de créer et manipuler des champs électromagnétiques est amené à reprendre du service.

FIRST LOOK: Cress Williams suits up and brings life to Jefferson Pierce in The CW's Black Lightning pilot! #DCTV https://t.co/3NnAVQDVw2 pic.twitter.com/vGHH1eBmYP