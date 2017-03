Télévision

«Grey's Anatomy», déjà 12 ans de NFS, chimie, iono - ABC

L.B.

On aurait pu penser qu’après douze ans, Grey’s anatomy finirait par lasser tout le monde. Mais non, pas du tout. Le final de la saison 12 diffusé sur TF1 mercredi soir s’est hissé en tête des audiences avec plus de 4 millions de téléspectateurs devant leur écran, selon les chiffres de Médiamétrie diffusés sur Ozap. Pourquoi les sériephiles s’intéressent-ils toujours aux aventures de Meredith Grey et toute sa clique de médecins ? Voici la recette du succès made in Grey’s anatomy selon nos internautes.

Des personnages « attachants »

Tout le monde a quitté la série -docteur Mamour, Cristina Yang, mercredi soir Callie- mais Meredith Grey, Alex Karev et Miranda Bailey (heureusement) sont toujours avec nous. Et les internautes sont formels : les héros sont « attachants ». « Je ne voulais plus la voir depuis que "docteur Mamour" est décédé, mais j’ai fini par craquer », nous avoue Géraldine, une téléspectatrice assidue. Le personnage de Meredith, même sans Derek Shepherd, continue de séduire et le couple formé par April et Jackson fait lui aussi son petit effet.

Des rebondissements permanents

Niveau « action » et mélo, c’est sûr qu’on est servis avec Grey’s anatomy et ça fait tenir les fans. D’un épisode à l’autre, on se demande ce qui peut leur arriver de pire. Mais la série de Shonda Rhimes a plus d’un tour dans son sac. Sur les douze dernières années, les personnages ont tout vécu. « Un tireur fou, un crash d’avion, une noyade… », énumère Christopher, un fan de la première heure.

De l’habitude

Au bout de plus d’une décennie, il faut dire qu’on s’attache. On a un peu l’impression de passer son mercredi soir avec une bande de potes. « Maintenant je regarde par habitude parce que j’ai envie de voir comment évoluent les personnages », souligne Julia, une spectatrice. Une autre internaute surenchérit : « Je ne m’en lasse pas, quand on voit d’où ils ont commencé et où ils en sont. » On est repartis pour douze ans de plus ?

