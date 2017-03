Télévision

CHOC Le final de la saison 12 de la série « Grey’s anatomy » était aussi le clap de fin pour le personnage de Callie interprété par Sara Ramirez…

Callie Torres, interprétée par Sara Ramírez dans la série « Grey's anatomy». - Bob D'Amico / ABC

Bryan Faham

C’est fait. Callie Torres a fait ses adieux à ses collègues de l’hôpital de Seattle mercredi soir sur TF1. C’est un départ de plus pour Grey’s Anatomy qui perd encore un personnage historique, Callie est présente depuis la deuxième saison. A l’écran, elle part pour New York avec sa nouvelle compagne, Penny, et la petite Sofia, dont Arizona lui a finalement accordé la garde partagée. Voici quatre raisons pour expliquer le départ de Sara Ramirez qui incarnait le personnage.

"Maintenant je me dis que... Sofia a besoin que ses 2 mamans soient heureuses" #GreysAnatomy — Grey's Anatomy FRA (@Greys_FRA) March 29, 2017

Raison 1 : Parce que Sara Ramirez en a décidé ainsi…

Contrairement aux départs de Patrick Dempsey et Katherine Heigl, celui de Sara Ramirez s’est fait dans la sérénité. L’actrice de 41 ans a expliqué au site Parade que son départ « était une décision très assumée, un choix que j’ai fait par moi-même et j’ai reçu le soutien de tous mes collègues et de la patronne. (…) Quand vous êtes vraiment au clair avec vos décisions et sur les raisons qui vous poussent à les prendre à ce moment précis, c’est finalement plutôt valorisant et je continue de leur souhaiter le meilleur. »

C'était donc le dernier épisode pour Callie Torres (@SaraRamirez) qui s'en va donc à NYC #GreysAnatomy — Grey's Anatomy FRA (@Greys_FRA) March 29, 2017

Raison 2 : …Mais elle a hésité

Pourtant, Sara Ramirez avait publié un commentaire intrigant vis-à-vis de Grey’s Anatomy quelques semaines avant le dernier épisode. L’actrice n’a pas tout de suite eu une position très claire sur sa volonté de rester ou pas dans la, d’où le départ brutal de Callie.

Raison 3 : Parce qu’elle voulait faire autre chose

Sara Ramirez voulait prendre un peu de temps pour elle et se consacrer à d’autres projets. Elle a participé à des conférences, notamment une en soutient aux jeunes homosexuels en octobre 2016, un événement durant lequel elle a révélé sa bisexualité. Mais Sara Ramirez ne semble rien avoir en vue à la télévision ou au cinéma pour l’instant. Il faut dire que sa carrière d’actrice se résume presque uniquement à Grey’s Anatomy. Ah et elle a fait quelques participations dans New York, unité spéciale…

#GreysAnatomy #CallieTorres #Gratitude #Love #Shondaland A post shared by Sara Ramirez (@therealsararamirez) on May 19, 2016 at 6:00pm PDT

From my speech at #40ToNoneSummit #SharingMyTruth #ThankYou @truecolorsfund for your support. A photo posted by Sara Ramirez (@therealsararamirez) on Oct 8, 2016 at 10:12am PDT

Raison 4 : Parce que Grey’s Anatomy n’est plus Grey’s Anatomy

Qu’on se le dise, l’essentiel des personnages principaux du début de la série médicale ont quitté le navire. C’est notamment le cas de Patrick Dempsey qui incarnat l’incontournable docteur Derek Shepherd et Sandra Oh dans le rôle de Cristina Yang. Ellen Pompeo, qui joue Meredith Grey, et Justin Chambers, Alex Karev à l’écran, font partie des exceptions.

