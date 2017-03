Télévision

AVEUX C'était un canular, évidemment...

Kev Adams - VISUAL

L.B.

Kev Adams a-t-il, oui ou non, drogué l’équipe de C à Vous sur France 5 ? Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi, l’acteur est revenu sur la séquence de la semaine dernière. En pleine promo de Gangsterdam, en salle le 29 mars, Kev Adams a offert un gâteau au chocolat, « avec des épices qui font rire », cuisiné par la grand-mère de Côme Lanvin, son partenaire à l’écran.



La bande de Kev Adams - C à vous - 23/03/2017

« Il n’y a jamais eu de drogue »

Quelques bouchées plus tard, le plateau entier est mort de rire et Anne-Sophie Lapix ne peut s’empêcher de lâcher un « le space cake fait effet ». Alors ?

« Il est temps de mettre fin à cette polémique. C’est une vidéo marrante qu’on s’est tournée entre nous. Evidemment, il n’y a jamais eu de drogue dans ces gâteaux. Et évidemment, on ne va pas droguer des gens à leur insu », a-t-il assuré pour clore la polémique. C’était un canular pour faire le buzz et, avouons-le, ça a plutôt bien marché.

Mots-clés :