Woody Harrelson et Matthew McConaughey, duo d'enquêteurs de "True Detective" - HBO

L.B.

On n’en avait plus entendu parler depuis bientôt deux ans, mais on pourrait bien retrouver True Detective sur le petit écran. Le créateur de la série Nic Pizzolatto aurait déjà écrit au moins deux épisodes d’une saison 3, selon des informations d’ Entertainment Weekly lundi. Et pour couronner le tout, l’auteur David Milch, derrière Deadwood notamment, rejoint l’équipe de travail.

La collaboration entre Pizzolatto et Milch est toute récente, et n’a pas été officialisée. L’expérience de Milch pourrait être un vrai atout pour la saison 3, même si, à ce stade, aucun showrunner n’a été spécifié et que la série n’a pas encore été validée.

