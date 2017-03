Télévision

Bernard de La Villardière lance «Dossier Tabou», un nouveau magazine d'information, sur M6. - Renaud CORLOUER/M6

Bernard de La Villardière se lâche total. Pour son émission Dossier Tabou consacrée au cannabis et diffusée ce lundi soir sur M6, le présentateur tire une bouffée d’un joint pour tester les effets du cannabis sur sa conduite. Good idea.

Il prend ensuite le volant sur un circuit, après un test d’équilibre plutôt raté et un test salivaire positif au cannabis. La conduite commence mal : Bernard de La Villardière enclenche la marche arrière. Il se laisse facilement distraire et a de gros problèmes de trajectoire. Et la séquence a plutôt fait rire les internautes.

Bernard de la villardiere fume un joint a la tele KO !#joint #weed RT Max pic.twitter.com/bhzmXL0V1b — MAHREZ✌ (@MahrezMelbani) March 24, 2017

« J’ai fumé du cannabis »

Mais il n’en est pas à son premier joint. Dans une interview à CNews, Bernard de La Villardière raconte : « Je fais partie de la génération des gens qui avaient 20 ans à la fin des années 1970, donc j’ai fumé du cannabis, bien évidemment. J’en fumais à l’époque tout en sachant qu’il s’agissait d’une drogue douce et qu’il ne fallait surtout pas franchir la frontière ».

Les équipes de Dossier tabou ont aussi interrogé des dealeurs, des policiers, des médecins, des spécialistes de la prévention en entreprise et des représentants de l’autorité administrative.

