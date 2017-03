Télévision

EMISSION Au bout de quatre épisodes, l’émission de téléréalité britannique a disparu de la grille des programmes et aucun des candidats n'en a été informé...

Treize hommes et dix femmes avaient relevé le pari de vivre en communauté, coupés du monde, pour les besoins d’une émission de téléréalité britannique, Eden. L’idée : créer un groupe autosuffisant et complémentaire. Sur le même principe que The Island, de M6, quatre candidats se chargeaient de filmer et les autres disposaient d’une GoPro, sans compter les nombreuses caméras gérées par des professionnels de l’émission.

« Eden » pourrait faire son retour

Selon un article du Guardian, repéré par Le Figaro, cette expérience devait être diffusée au rythme d’un épisode par semaine sur Channel 4, mais, après quatre épisodes diffusés entre le 18 juillet et le 8 août 2016, l’émission a disparu de la grille des programmes. Les audiences ayant complètement dégringolé. Et, selon le quotidien britannique, personne n’a daigné prévenir les candidats de l’arrêt de l’émission. Ils ont donc continué à vivre dans des conditions extrêmes dans un domaine forestier inhabité au nord-ouest de l’Ecosse, pendant sept longs mois.

Sur les 23 participants, 13 ont jeté l’éponge avant la fin. Les dix autres ont continué dans l’ignorance la plus totale. Coupés du monde, ils n’ont rien su des informations internationales (victoire du Brexit, élection de Donald Trump), ni même du désintérêt total pour leurs aventures. Dans un récent communiqué, Channel 4 a assuré avoir attendu la fin de l’aventure avant d’envisager la reprise de la diffusion. Eden pourrait faire son retour fin 2017.

