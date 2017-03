Télévision

OBJECTIF En plus, elle est fan de M. Pokora...

Mélanie Ségard, atteinte de trisomie 21, a présenté la météo sur France 2 le 15 mars après une campagne menée sur internet. - Christophe Russel/AP/SIPA

Bryan Faham

Après avoir dit non à BFMTV et TPMP, Mélanie Ségard, 21 ans, a fait part de sa nouvelle ambition dans les colonnes du magazine Télé Loisirs de cette semaine. Ainsi, après la météo, « j’aimerais faire The Voice comme coach, au côté de M. Pokora, mon chanteur préféré ».

Atteinte de trisomie 21, Mélanie Ségard a eu l’occasion de présenter la météo aux côtés d’Anaïs Baydemir sur France 2 le 15 mars dernier après avoir mené une campagne sur les réseaux sociaux. Elle avait obtenu plus de 200.000 likes sur Facebook.

Un record d’audience pour France 2

La participation exceptionnelle de la jeune femme a été très positive pour la chaîne. Le bulletin météorologique de ce soir-là a battu son record d’audience depuis la rentrée. Ainsi, 5,3 millions de personnes (20,7 % de part d’audience) ont suivi la prestation de Mélanie Ségard.

>> A lire aussi : La météo présentée par Mélanie émeut les internautes

Mots-clés :