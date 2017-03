Télévision

TELEVISION L’animateur n’a pas aimé la façon dont la venue du candidat à l’élection présidentielle a été jugée sur franceinfo…

Cyril Hanouna présente « Touche pas à mon poste » sur CB. - Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Bryan Faham

L’équipe de Cyril Hanouna a tenu à revenir sur le bruit suscité par la venue de Nicolas Dupont-Aignan dans Touche pas à mon poste lundi 20 mars. C’est un coup inattendu qu’a réalisé l’émission en recevant le candidat à l’élection présidentielle qui avait quitté le plateau du 20 heures de TF1 la veille. Il voulait protester contre la décision de la chaîne de n’inviter que cinq candidats au débat qu’elle organisait.

Ce soir Nicolas Dupont Aignan est avec nous dans #TPMP pour expliquer pourquoi il n'a pas été accepté dans le débat présidentiel de TF1. pic.twitter.com/oJkeFcQFXX — TPMP (@TPMP) March 20, 2017

Camille Cambal est revenu, jeudi 23 mars, sur l’interview accordée par Nicolas Dupont-Aignan à la matinale de franceinfo le lendemain de son passage par l’émission de C8.

« Il a privilégié la puissance de l’audience »

Cyril Hanouna a saisi l’occasion pour faire une mise au point « pour ceux qui se sont demandé pourquoi Nicolas Dupont-Aignan était venu ». Le leader de l’émission a expliqué que « TPMP reste le premier talk-show de France ». Etant donné que le candidat de Debout la France voulait « dire pourquoi il n’est pas invité sur TF1 », l’émission de C8 était la meilleure émission médias pour le faire d’après l’animateur qui estime qu' « il n’allait pas aller dans une émission médias qui marche moins bien ». Avec Nicolas Dupont-Aignan, TPMP a été suivi par 1,8 million de téléspectateurs.

Interpellé par une chroniqueuse sur le « mépris » et la « condescendance » de franceinfo, Cyril Hanouna a expliqué que « tout le monde voulait l’avoir ce jour-là et personne ne l’a eu parce qu’il a privilégié la puissance de l’audience », oubliant le passage de Nicolas Dupont-Aignan par les plateaux de BFMTV et CNews.

