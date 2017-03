Télévision

Mathieu Madénian et Thomas VDB continuent leurs messages sur W9 - W9

V. J.

Déprogrammé à la dernière minute de l’antenne de France 2, le duo Mathieu Madénian et Thomas VDB a déjà trouvé une nouvelle maison, les deux comiques seront du lundi au vendredi à 20h50 sur W9, et ce dès le 27 mars. A l’origine, après l’arrêt du magazine AcTualiTy, les deux compètes devaient continuer leur pastille humoristique sur France 2 juste avant le JT de David Pujadas, mais la présidente Delphine Ernotte a en a décidé autrement. Depuis, Madénian et VDB était à la recherche d’une chaîne - même Equidia s’était proposée.

>> «Quotidien»: Thomas VDB et Mathieu Madénian ont joué leur sketch que France 2 a censuré

De Quotidien sur TMC à TPMP sur C8, plusieurs émissions étaient intéressées pour récupérer le duo, mais c’est finalement sur W9 qu’ils continueront à proposer leur « message » aux Français, et d’après le teaser mis en ligne sur les réseaux sociaux, ils n’ont rien changé. Ils en profitent même pour tacler Delphine Ernotte et son « Vous ne me faites pas rire ». Nous, ils nous font rire, donc bonne nouvelle.

