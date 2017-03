Télévision

CADEAU EMPOISONNE Kev Adams a offert un gâteau au chocolat à l'équipe de «C à vous», une recette de grand-mère «avec des épices qui font rire»...

Extrait de l'émission «C à vous» sur France 5, toujours la bonne ambiance - France 5

V. J.

Dans Gangsterdam, en salle le 29 mars, Kev Adams interprète Ruben, étudiant qui se retrouve malgré lui lié à un trafic de drogues à Amsterdam. En pleine promo, le comédien et comique s’est rendu dans C à vous avec ses partenaires à l’écran Côme Levin et Manon Azem et un petit cadeau. On ne vient jamais les mains vides chez Anne-Sophie Lapix. Le cadeau en question était un gâteau au chocolat, cuisiné avec amour par la grand-mère de Côme. Vous le voyez venir ?

Space cake ou mort de rire ?

L’équipe de C à vous l’a aussi vu venir, mais Kev Adams a assuré qu’il n’y avait pas de piège. Mon œil. Quelques minutes plus tard, le plateau entier est mort de rire, et Anne-Élisabeth Lemoine ne peut s’empêcher de lâcher un « Le space cake fait effet ». « Je ne vous ai jamais vus vous marrer autant dans cette émission », commente amusé Kev Adams, avant de révéler le pot aux roses : « Il est vrai que la grand-mère de Côme rajoute des épices. Des épices qui vont rire. » Pour la blague ? C’est ce que laisse croire un tweet de C à vous : « Apparemment, Kev Adams peut faire croire n’importe quoi à Télé 7 Jours #TeamPremierDegré ».

Ce moment bizarre où tu te demandes si @kevadamsss te fait manger un space-cake. #gangsterdam #CàVous pic.twitter.com/KTuL12G8sf — C à vous (@cavousf5) March 23, 2017

