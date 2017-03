Télévision

AUDIENCES François Fillon réalise la deuxième meilleure audience de l'émission, derrière Marine Le Pen...

Le candidat LR à la présidentielle François Fillon sur le plateau de «L'Emission politique», le 23 mars 2017. - THOMAS SAMSON / AFP

V. J.

Invité de L’Emission politique sur France 2 jeudi soir, François Fillon n’a convaincu que 28 % des Français, mais réunit 3,3 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 20,3 %. Il fait mieux que lors de son premier passage dans l’émission le 27 octobre dernier (2 millions de spectateurs), et surtout mieux que le précédent candidat, et concurrent, Benoît Hamon (2,2 millions). En revanche, Marine Le Pen reste détentrice du record d’audience avec 3,5 millions de téléspectateurs (et 16,7 % de PDA).

Mais France 2 n’est pas la première des audiences, TF1 arrive devant avec la saison 11 de la série Section de recherches et un premier épisode inédit à 5,5 millions d’aficionados et 22 % de part de marché. France 3 est troisième de la soirée avec le téléfilm inédit Rappelle-toi, porté par Line Renaud, avec 2,6 millions de téléspectateurs et 10,8 % de PDA. M6 et la série Scorpion sont quasi ex aequo avec autant de téléspectateurs, et 11,1 % de PDA.

