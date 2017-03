Télévision

REPLAY 80 % des internautes ont recours à la télévision en replay…

TF1 est la chaîne la plus vue en replayen 2016 d'après une étude du CNC. - DR

Bryan Faham

MyTF1, 6play et Pluzz ont visiblement la cote. Le Centre national du cinéma a divulgué mercredi 22 mars les conclusions de l’étude annuelle sur l’économie de la télévision de rattrapage pour l’année 2016. On apprend notamment que quelque 6,5 milliards de vidéos ont été vues en rattrapages l’an dernier. C’est 27 % de plus qu’en 2015. Et l’essentiel des vues se font désormais sur smartphone ou tablette, ce qui est une nouveauté.

L’étude note que 60 % des programmes diffusés entre 17 heures et minuit sont ensuite proposés en rattrapage, contre 64 % en 2015. Le pourcentage monte à 90 % pour les chaînes historiques, et même 100 % pour France 2. Près de 20 600 heures de programmes sont ainsi mises en ligne via des services de télévision de rattrapage chaque mois, 20,4 % de plus que l'an dernier.

Le replay d'M6 est plus vu que celui de France 2

Parmi les programmes des chaînes de France Télévision, les épisodes de Plus belle la vie sont les plus vus en replay en 2016, comme depuis 2011 d’ailleurs. Du côté de TF1, The Voice et Secret Story dominent pendant leur diffusion. Les vidéos de Touche pas à mon poste sont en tête chez le groupe Canal+. Pour le groupe M6, on retrouve surtout Les Marseillais.

La majorité des internautes se laisse tenter par la télévision de rattrapage, 80,2 % d’après l’étude. 54,7 % des utilisateurs y ont recours au moins une fois par semaine (7,2 points de plus qu’en 2015) et 10,9 % avouent être des clients quotidiens (1,5 point de plus). Et comme à la télévision, TF1 est la chaîne la plus vue, 62 % du public la regarde en replay. Elle est suivie par M6, 50,7 % du public, et France 2, 33,7 % du public.

Côté programme, on apprend que France 4 est la chaîne qui propose le plus d’animations (283 heures par mois en moyenne), devant Gulli et France 3. TF1 est la celle qui met en ligne le plus de fictions (263 heures), devant… France Ô et M6. Enfin, sans surprise, Arte (avec 259 heures), France 5 et RMC Découvertes sont sur le podium pour les documentaires.

