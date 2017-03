Télévision

TELEVISION Ses chroniqueurs, Enora Malagré en tête, ne sont pas d'accord avec lui...

Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste». - Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Bryan Faham

Au-delà de l’affaire, c’est la méthode qui a fait débat. Mardi, France 2 diffusait un nouveau numéro de Cash Investigation. Le magazine présenté par Elise Lucet proposait une enquête de Martin Boudot sur la façon dont l’Eglise catholique a géré des affaires de prêtres pédophiles.

Pour l’enquête, la journaliste de France 2 Elise Lucet s’est rendue au Vatican où elle a pu interpeler le Pape François en pleine place Saint-Pierre. Au milieu de la foule, en marge d’une prise de parole publique, elle l’a interrogé sur ce qui ressemble à une tentative d’influencer la justice argentine dans une affaire de pédophilie.



« Ça ne se fait pas »

Mercredi, l’équipe de Touche pas à mon poste s’est penchée sur cette séquence durant une session J’ai kiffé/j’ai pas kiffé. Huit des dix chroniqueurs ont soutenu la démarche de la journaliste. Cyril Hanouna s’est alors posé en désaccord, « Ça ne se fait pas (…) Il y a un respect à avoir je suis désolé. On n’interpelle pas le Pape comme ça, »

La chroniqueuse Enora Malagré n’a pas caché son désaccord avec le chef de bande: « on est dans une société laïque, on interpelle qui on veut. (…) Aller au bout de cette enquête, c’est aller attendre quatre heures pour essayer d’avoir une réponse du Pape. (…) Si elle ne l’avait pas fait, on le lui aurait reproché. » Mais rien n'y a fait, Cyril Hanouna n'a pas changé d'avis.

