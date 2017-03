Télévision

SÉRIE Avec 150 projections, de nouvelles distinctions et de nouvelles sections, le festival Series Mania prend de « l’ampleur » pour le plus grand bonheur des sériesphiles…

Justin Theroux dans la saison 3 de «The Leftovers». - HBO

Un vrai marathon ! Lors de la conférence de presse de Series Mania ce mercredi, Marc Tessier, le président du Forum des images a promis « un festival de grande ampleur ». La 8e édition de la manifestation, qui se tiendra du 13 au 23 avril à Paris, accueillera 150 projections en 10 jours, soit une soixantaine de séries dont 31 avant-premières, et une quinzaine de séries digitales. Ce que vous réserve cette 8e édition.

Mais comment ça se passe pour essayer dormir pendant 10 jours avec cette prog de folie ?! #ConfSeriesMania pic.twitter.com/ijxPuoSQuq — Helene (@helene_dpa) March 22, 2017

Justin Théroux s’invite à la cérémonie d’ouverture

On connaissait déjà le nom du successeur de David Chase, le papa des Soprano. Damon Lindelof, le talentueux showrunner de Lost et de The Leftovers, présidera le jury de la compétition officielle. En plus du Grand Prix et du Prix Spécial du jury, il aura l’honneur de remettre deux nouvelles récompenses, les Prix d’interprétations féminine et masculine.

Autre bonne nouvelle, il ne sera pas seul sur la scène du Grand Rex pour la soirée d’ouverture le 13 avril. Damon Lindelof présentera en avant-première mondiale les deux premiers épisodes de la saison 3 de The Leftovers, avec Justin Theroux, le héros du show diffusé le 16 avril sur HBO et le 17 avril sur OCS.

Julianna Margulies sera l’invitée d’honneur de cette édition. Elle reviendra sur sa carrière lors d’une rencontre exceptionnelle. Ses épisodes préférés d’Urgences seront projetés en sa présence. Créateurs, showrunners, acteurs et scénaristes, le festival accueillera quelque soixantaine d’invités.

On sait d'ores et déjà que Julianna Margulies sera l'invitée d'honneur #ConfSeriesMania pic.twitter.com/TVTfRuSzkU — Anne Demoulin (@Andiwahloo) March 22, 2017

Jim Carey, Jonathan Lambert et le papa de « Borgen » en lice pour le Grand Prix

La compétition officielle s’est élargit à 10 séries. En lice cette année, la série de gangsters allemande 4 Blocks, la comédie française Kim Kong de Jonathan Lambert, le thriller norvégien Monster, la série israélienne Your Honor, la nouvelle création du papa danois de Borgen,Ride Upon The Storm, la série australienne de Tony Ayres, Seven Types Of Ambiguity, les deux séries britanniques Born to Kill et Broken, en enfin, deux séries américaines, I’m Dying Up Here produite par Jim Carrey et l’œuvre mordante et féministe de Jill Soloway (Transparent), I Love Dick.

La suite inédite du « Bureau des légendes », de « Sense8 » ou d’« Occupied »

Les festivaliers sont conviés pour la première fois à découvrir des nouvelles saisons inédites de leurs programmes cultes. Au menu, des séries françaises comme la saison 2 de Dix pour Cent, la saison 3 du Bureau des légendes ou encore la saison 5 d’Hero Corp. Mais aussi, des séries étrangères, comme la saison 2 d’Occupied ou de The Missing. Pour la première fois aussi, Netflix s’invite à SériesMania avec les saisons 2 de Sense8 et de Master of None.

Les séries cultes « Buffy » et « Queer as Folk »

Le festival ouvre une nouvelle section, baptisée « Séries Mania Culte » avec la possibilité de revoir The Simpsons, de passer une nuit avec Masters of Horror, ou de s’immerger dans la communauté gay de Queer as Folk ou d'assister à une conférence autour de Buffy. Et pour ceux qui ont la nostalgie de la télé française des années 1980, Series Mania propose en partenariat avec l’INA de (re) découvrir Pause Café, en présence de Véronique Jannot et la Famille Ramdam.

Le best-of mondial de l’année de « When we rise » à « The Good Fight »

Le festival proposera également dans le cadre de la section « Autour du monde », un best of de la production américaine, française et internationale. Du côté des séries venues d’Outre-Atlantique, 10 séries dont The Good Fight, le spin-off de The Good Wife, la série de Gus Van Sant When We Rised, ou encore Legion. La production française sera illustrée par les séries de SF Missions et Transferts, Aurore, la minisérie de Laetitia Masson ou encore la série chorale La Forêt. Le panorama international proposera 19 séries dont deux séries russes et une série japonaise, Heaven, mais aussi les séries britanniques déjà cultes comme Clique ou encore Fleabag.

Best of US :American Gods, Atlanta, Berlin Station, Big Little lies, Legion, Search Party, The Good Fight, Timeless #confseriesmania — Anne Demoulin (@Andiwahloo) March 22, 2017

Enfin, le festival SeriesMania organisera pour la première fois une compétition de séries web et digitales. La manifestation se déroulera comme chaque année au Forum des Images, mais aussi dans d’autres lieux comme l’UGC Ciné-Cité des Halles, l’UGC Rosny, Le Grand Rex, le Centre Pompidou, Le Luminor Hôtel de Ville et l’UGC Cité Rosny. Enfin, le festival s’achèvera en beauté avec la projection de Feud : Bette and Joan, nouvelle anthologie signée Ryan Murphy, qui réunit sur le petit écran la star du cultissime Thelma et Louise Susan Sarandon et celle des débuts d’American Horror Story, Jessica Lange. De quoi ravir les sériephiles !

