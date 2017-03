Télévision

PUBLICITE A condition qu'elle ne coupe pas les programmes...

La présidente de France Télévision, Delphine Ernotte, le 4 novembre 2015 - Jacques Brinon/AP/SIPA

B.F.

Verra-t-on un retour de la publicité le soir sur France Télévisions ? La présidente du groupe audiovisuel public, Delphine Ernotte, n’est pas contre d’après pure médias. Elle s’est exprimée sur le sujet à l’occasion d’une rencontre avec des téléspectateurs mardi à Lyon.

Delphine Ernottea dit ne pas être un contre un retour « raisonnable » de la publicité après 20 heures, à condition qu’il n’y ait pas d’interruption de programmes. D’après elle, « si cela peut permettre de trouver des financements supplémentaires pour la création française, cela peut être utile ».

>> A lire aussi : >> A lire aussi : Fini les pubs dans les programmes pour enfants sur France Télévisions !

A la recherche de financements

Comme le rappelle le site média, Delphine Ernotte se bat pour obtenir plus de financements pour le groupe France Télévisions. En juin dernier, elle déclarait à ce sujet au Parisien/Aujourd’hui en France « je maintiens qu’il faut des moyens supplémentaires et peu importe lesquels ». Or avec un retour de la publicité le soir, France Télévisions peut espérer encaisser quelque 150 millions d’euros.

>> A lire aussi : Retour de la pub sur France Télévisions après 20h: Les médias privés s’inquiètent

Mots-clés :