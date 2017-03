Télévision

SERIE TV L'actrice espagnole rejoint Edgar Ramirez et Darren Criss au casting de la saison 3 de la série anthologie « American Crime Story » de Ryan Murphy...

L'actrice espagnole Penelope Cruz le 2 mars 2014 à West Hollywood, en Californie - Adrian Sanchez-Gonzalez AFP

V. J.

Après l’affaire OJ Simpson - et les Golden Globe et Emmy Award de la meilleure mini-série -, l’anthologie de Ryan Murphy, American Crime Story, sera consacrée en saison 2 à la catastrophe de l’ourgan Katrina et en saison 3 à l’assassinat du styliste Gianni Versace. Alors que le tournage débute en avril, le casting se dévoile avec les déjà annoncés Edgar Ramirez et Darren Criss, mais aussi et surtout Penelope Cruz dans le rôle de Donatella Versace, qui reprit les rennes de la maison de couture suite au meurtre de son frère.

Et bientôt l’affaire Monica Lewinski

Encore une fois, Ryan Murphy s’offre un casting quatre étoiles, et difficile de ne pas s’enthousiasmer et prendre les paris pour la saison 4 d’American Crime Story, déjà commandée et consacrée à l’affaire Monica Lewinski. Son autre anthologie, American Horror Story, verra sa prochaine saison, la septième, centrée sur l’élection américaine et Donald Trump. Tout un programme.

