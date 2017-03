Télévision

TELE-CROCHET M6 chercherait des candidats en secret pour voir si les talents sont au rendez-vous et si un retour de « Nouvelle star » en vaudrait la peine…

L'émission de télé-crochet «Nouvelle star» pourrait faire son retour sur M6 - Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/FremantleMedia France/D8

V. J.

Après sept saisons à succès sur M6, et les révélations de Christophe Willem, Julien Doré ou Amandine Bourgeois,Nouvelle star faisait son retour en 2012 sur D8. En catimini. En effet, les audiences ont vite été divisées par quatre puis 10. A titre d’exemple, le télécrochet rassemblait près de six millions de mélomanes à son plus haut sur M6, contre moins de 500.000 téléspectateurs pour la finale de la saison 12 en mai dernier sur D8.

Mais M6 n’a pas dit son dernier mot et, selon une info de Télé 7 Jours, la chaîne réfléchirait au retour prochain de l’émission. Le casting de candidats aurait commencé dans le plus grand secret, mais M6 se laisserait la possibilité de botter en touche si les talents ne sont pas au rendez-vous. Les quatre jurés emblématiques de l’émission, Marianne James, Dove Attia, Manu Katché et André Manoukian, auraient même été approchés, sans qu’aucun ne donne une réponse définitive à ce stade.

