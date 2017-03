Télévision

SERIE TELE Mariage, anniversaires et autres cérémonies seront au programme pour les héros de la pastille humoristique de la sixième chaîne...

Les couples de «Scènes de ménages» (M6). - GROUPE CONCEPT

Fabien Randanne Twitter

« Ça va être leur fête. » Le sous-titre du prochain prime spécial de 90 minutes, bientôt diffusé sur M6, annonce la couleur. Les couples de Scènes de ménages seront sur leur 31 pour des célébrations en tous genres. Marion et Cédric se passeront enfin la bague au doigt, tandis que Liliane et José arroseront leurs noces de perles et qu’Huguette accompagnera Raymond à Paris où il doit être décoré de la médaille du Mérite. Emma et Fabien organiseront quant à eux le festival « Rythm and Bouses » à la campagne et Philippe fera la connaissance de la famille de Camille lors de son anniversaire…

Des invités dont… le big boss de la chaîne

De nombreuses guest stars seront de la partie. Les téléspectateurs découvriront par exemple Jean-Pierre Castaldi en gendarme, Patrick Bouchitey en forain ou Pascal Légitimus en papa célibataire… Il faudra aussi compter entre autres avec les apparitions d’Ophélie Winter, Shirley Bousquet, Mickaël Youn, Stéphane Rottenberg ou Ophélie Meunier… Soit des figures anciennes ou actuelles de M6 pour autant de clins d’œil à la chaîne qui fête ses 30 ans cette année. Même le big boss Nicolas de Tavernost sera au générique. On vous l’annonce : sa prestation ne passera pas inaperçue.

